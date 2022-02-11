"Пташки літають": в Україну прибуло ще 90 тонн військової допомоги зі США (фото)

Наразі загальна вага поставленого озброєння і запасів перевищила 1 300 тонн.

Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував фото з борту американського літака, який привіз чергову партію озброєння. Про це він написав у Твітері.

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"Пташки літають! Сьогодні надійшло ще 90 тонн американських боєприпасів для української армії", — розповів міністр.

[ + – ] Постачання зброї Україні 11 лютого Фото: Олексій Резніков/Твіттер

Він також додав, що загальний обсяг військової допомоги із США перевищив 1 300 тонн.

Додамо, що вчора прибуло ще два літаки із загальним вантажем на 130 тонн. На борту були Javelin, гранати й інша оборонна зброя. Усі постачання здійснюються в межах додаткової допомоги США на 200 млн доларів.

Нагадаємо, 9 лютого в Україну прибули одразу два за день борти з військовою допомогою зі Сполучених штатів. У той же день в Україну прибула партія військової допомоги від Великої Британії. На борту знаходилися бронежилети та каски для тероборони.

За даними ЗМІ, загалом в Україну прибуде 45 рейсів зі зброєю.