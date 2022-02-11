"Пташки літають": в Україну прибуло ще 90 тонн військової допомоги зі США (фото)
Наразі загальна вага поставленого озброєння і запасів перевищила 1 300 тонн.
Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував фото з борту американського літака, який привіз чергову партію озброєння. Про це він написав у Твітері.
"Пташки літають! Сьогодні надійшло ще 90 тонн американських боєприпасів для української армії", — розповів міністр.
Він також додав, що загальний обсяг військової допомоги із США перевищив 1 300 тонн.
Додамо, що вчора прибуло ще два літаки із загальним вантажем на 130 тонн. На борту були Javelin, гранати й інша оборонна зброя. Усі постачання здійснюються в межах додаткової допомоги США на 200 млн доларів.
Нагадаємо, 9 лютого в Україну прибули одразу два за день борти з військовою допомогою зі Сполучених штатів. У той же день в Україну прибула партія військової допомоги від Великої Британії. На борту знаходилися бронежилети та каски для тероборони.
За даними ЗМІ, загалом в Україну прибуде 45 рейсів зі зброєю.