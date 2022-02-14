Приціли, прилади нічного бачення: США передали обладнання та транспорт для спецназу КОРД (відео)

Спецназу Національної поліції передали різні прилади, які мають підвищити можливості бійців у межах їхньої діяльності.

Відділ технічної допомоги Посольства США передав українському спецназу КОРД обладнання для високоточної стрільби та транспорту. Про це повідомляє пресслужба МВС.

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Передача техніки й обладнання пройшла 11 лютого. Спецназу передали 2 Mercedes-Benz Spritner, а також спорядження для високоточної стрільби. Повідомляється, що допомога прийшла в межах проєкту "Підтримка стабільного розвитку підрозділів особливого призначення "КОРД" Національної поліції України".

"Нам передали оптичні приціли, балістичні калькулятори та спеціалізовані автомобілі, які будуть використовуватись для боротьби зі злочинністю, та тактичні прилади нічного бачення", — розповів перший заступник голови Нацполіції Михайло Кузнєцов.

[ + – ] Передача транспорту для КОРД

Він також додав, що обладнання підвищить можливості спецназу в межах антитерористичної діяльності та знешкодження кримінальних елементів, зокрема, "злодіїв у законі" або боротьби з наркозлочинністю.

Нагадаємо, США передали Україні автоматичні гранатомети Mk19. 11 лютого в Україну прибув борт із 90 тонн озброєння зі США. Допомога передають у межах додаткового пакету допомоги на 200 млн доларів.