После заявления об отводе войск: на видео попал эшелон с огнеметными установками "Солнцепек"

Несмотря на заявление в Минобороны РФ об отводе некоторых частей от Украины, в сети публикуют новые факты наращивания российской группировки.

В Оренбургской области России зафиксирован эшелон с тяжелыми огнеметными установками ТОС-1А "Солнцепек", который двигался на запад. Об этом сообщается на странице блогера IgorGirkin, который отслеживает и публикует передвижение российских войск.

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В составе эшелона видно как минимум 6 огнеметных установок. Как утверждается в российских телеграм-каналах, состав двигался по направлению на запад. Сама область находится довольно далеко от Украины, но эшелон двигался в том направлении.

ТОС-1А "Солнцепек" — это российская тяжелая огнеметная система залпового огня 220-мм калибра, построенная на базе танка Т72. Она ведет огонь зажигательными или термобарическими снарядами из 24 направляющих. Отметим, что более старую модификацию "Буратино" неоднократно фиксировали у оккупантов в ОРДЛО. В частности 13 января 2015 года штаб докладывал об обстреле Веселого из "Буратино". Также ее применяют российские войска в Сирии. Ниже видео недавнего применения "Буратино" по сирийской территории ночью.

[ + – ] Обстрел Сирии из "Буратино"

Напомним, в Минобороны РФ заявили о частичном отводе войск от Украины. В частности, завершились учения "Союзная решимость-2022", а также отводятся войска Южного и Западного военных округов. Однако волонтеры InformNapalm и CIT не наблюдают отвода. В НАТО тоже заявили, что пока не видят отвода российских войск.