Після заяви про відведення військ: на відео потрапив ешелон із вогнеметними установками "Буратіно"

Попри заяву Міноборони РФ про відведення деяких частин від України, у мережі публікують нові факти нарощування російського угруповання.

В Оренбурзькій області зафіксовано ешелон з важкими вогнеметними установками ТОС-1А "Буратіно", який рухався на захід. Про це повідомляється на сторінці блогера IgorGirkin, який відстежує та публікує пересування російських військ.

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У складі ешелону видно щонайменше 6 вогнеметних установок. Як стверджується в російських телеграм-каналах, склад рухався у напрямку на захід. Сама область розташована досить далеко від України, але ешелон рухався в тому напрямку.

ТОС-1А "Буратіно" — це російська важка вогнемета система залпового вогню 220-мм калібру, побудована на базі танка Т72. Вона веде вогонь запальними або термобаричними снарядами з 24 напрямних. Зазначимо, що старішу модифікацію "Буратіно" неодноразово фіксували в окупантів в ОРДЛО. Зокрема, 13 січня 2015 року штаб доповідав про обстріл Веселого з "Буратіно". Також її застосовують російські війська у Сирії. Нижче відео нещодавнього застосування "Буратіно" по сирійській території вночі.

[ + – ] Обстріл Сирії з "Буратіно"

Нагадаємо, у Міноборони РФ заявили про часткове відведення військ від України. Зокрема, завершилися навчання "Союзна рішучість-2022", а також відводяться війська Південного та Західного військових округів. Проте волонтери InformNapalm та CIT не спостерігають відведення. У НАТО також заявили, що поки не бачать відведення російських військ.