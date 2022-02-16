Появились первые фото "бесшумного" сверхзвукового самолета Х-59 для НАСА

Самолет должен вернуть коммерческие сверхзвуковые полеты. Для уменьшения шума при прохождении звукового барьера, инженерам пришлось пойти на ряд ухищрений.

На базе Lockheed Martin Skunk Works на фото показали первый экспериментальный сверхзвуковой и тихий самолет X-59 для пассажирских перевозок. Об этом сообщает The Drive.

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Как пишут авторы, это первые фото самолета без пленок и в полностью открытом виде. Примечательно, что его носовая часть получилась очень длинной. Она сделана такой для уменьшения звуковых ударов. Именно этот физический процесс был препятствием для коммерческих сверхзвуковых полетов.

Фото: Lockheed Martin

Сейчас борт Х-59 находится на структурных испытаниях, а первый полет ожидается в конце 2022 года. Самолет проходит испытания на заводе в Форт-Уэрте, Техас. Инженеры надеются доказать, что конструкция воздушного судна способно справиться с суровыми условиями сверхзвукового полета. Сам самолет строят для НАСА.

Ожидается, что реактивный самолет может выдерживать ожидаемые нагрузки во время полета, включая полет в условиях турбулентности, резкие повороты или посадку. Любой маневр, который может оказать давление на планер, моделируется с помощью механических рычагов, воспроизводящие нагрузки, увеличивая их на 25 процентов по сравнению с ожидаемыми во время полета. На данный момент успешно завершены 80% испытаний.

Заявляется, что звук прохождения сверхзвукового барьера будет не громче, чем звук закрытия двери на машине где-то вдали или отдаленный раскат грома.

X-59 — это своеобразная сборная солянка, собранная из различных деталей других самолетов:

шасси — истребитель F-16

кокпит — учебно-тренировочный Т-38

двигательная установка — самолет-разведчик U-2

управление — истребитель-невидимка F-117.

Ожидается, что все важные испытания на шум начнутся в 2023 году, а в 2024 году последует запланированная серия полетов, в ходе которых будет изучено, как сообщества на самом деле реагируют на звук самолета, когда он пролетает над головой.

Напомним, пилот самолета X-59 не сможет видеть перед собой путь из-за длинного носа. На его замену придет особая система датчиков. Строительство прототипа сверхзвукового самолета началось в 2018 году.