З'явилися перші фото "безшумного" надзвукового літака Х-59 для НАСА

Літак має повернути комерційні надзвукові польоти. Для зменшення шуму під час проходження звукового бар'єру інженерам довелося піти на низку хитрощів.

На базі Lockheed Martin Skunk Works на фото показали перший експериментальний надзвуковий і тихий літак X-59 для пасажирських перевезень. Про це повідомляє The Drive.

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Як пишуть автори, це перші фото літака без плівок і в повністю відкритому вигляді. Варто зазначити, що його носова частина була дуже довгою. Вона зроблена такою для зменшення звукових ударів. Саме цей фізичний процес був перешкодою для надзвукових комерційних польотів.

Наразі борт Х-59 знаходиться на структурних випробуваннях, а перший політ очікується наприкінці 2022 року. Літак проходить випробування на заводі у Форт-Уерті, Техас. Інженери сподіваються довести, що конструкція повітряного судна здатна впоратися із суворими умовами надзвукового польоту. Сам літак будують для НАСА.

Очікується, що реактивний літак може витримувати очікувані навантаження під час польоту, враховуючи політ за умов турбулентності, різких поворотів або посадки. Будь-який маневр, який може вплинути на планер, моделюється за допомогою механічних важелів, що відтворюють навантаження, збільшуючи їх на 25 відсотків порівняно з очікуваними під час польоту. Наразі успішно завершено 80% випробувань.

Заявляється, що звук проходження надзвукового бар'єру буде не гучнішим, ніж звук закриття дверей на машині десь вдалині або віддалений гуркіт грому.

X-59 — це своєрідна збірна солянка, зібрана з різних деталей інших літаків:

шасі — винищувач F-16;

кокпіт — навчально-тренувальний Т-38;

рухова установка — літак-розвідник U-2;

управління — винищувач-невидимка F-117.

Очікується, що всі важливі випробування на шум розпочнуться у 2023 році, а в 2024 році буде запланована серія польотів, у процесі яких буде вивчено, як суспільство насправді реагує на звук літака, коли він пролітає над головою.

Нагадаємо, пілот літака X-59 не зможе бачити перед собою дорогу через довгий нос. На його заміну прийде спеціальна система датчиків. Будівництво прототипу надзвукового літака розпочалося у 2018 році.