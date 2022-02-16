Несмотря на угрозы безопасности: Швеция отказалась подавать заявку на членство в НАТО

Министр иностранных дел Анн Линде заявляет, что неучастие в военных союзах служит стабильности и безопасности в Северной Европе.

Правительство Швеции заявили об отказе подавать заявку на вступление в НАТО. Об этом сообщается в документе на сайте правительства страны.

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Декларацию о внешней политике подписала глава Министерства иностранных дел Анн Линде. Как заявила министр, центральное место в безопасности страны занимает право на выбор собственной политики безопасности.

"Правительство не намерено подавать заявку на членство в НАТО. Наша политика безопасности остается неизменной. Наше неучастие в военных союзах служит нам и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе", — заявила Линде.

Сейчас ситуация с безопасностью, как заявила глава МИД, серьезная. Наблюдается конфронтация с Россией. Кремль усиливает свое присутствие у украинских границ и требует выполнения гарантий безопасности, которые подрывают основы европейского порядка.

"Украина, как и Швеция, имеет право делать свой собственный выбор политики безопасности. Россия не имеет права диктовать их с помощью угроз и насилия. Нормы международного права о государственном суверенитете и политической независимости являются частью европейского порядка безопасности", — подчеркнула Анн Линде.

Для усиления защиты страны в Швеции планируют акцентировать внимание на двух моментах — усиление национального потенциала и углубление международного сотрудничества в сфере обороны. В Швеции ожидают, что в случае стихийного бедствия или нападения на страну, НАТО не останутся в стороне, так как и они не останутся, если что-то подобное случится в НАТО.

Напомним, Швеция поставит на боевое дежурство больше ракет из-за активности РФ в регионе. Из-за маневров РФ в Балтийском море, Швеция перебросила войска на остров Готланд.