Незважаючи на загрози безпеці: Швеція відмовилася подавати заявку на членство в НАТО

Міністриня закордонних справ Анн Лінде заявляє, що неучасть у військових союзах служить стабільності та безпеці у Північній Європі.

Уряд Швеції заявив про відмову подавати заявку на вступ до НАТО. Про це йдеться у документі на сайті уряду країни.

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Декларацію про зовнішню політику підписала глава Міністерства закордонних справ Анн Лінде. Як заявила міністриня, центральне місце у безпеці країни посідає право на вибір власної безпекової політики.

"Уряд не має наміру подавати заявку на членство в НАТО. Наша безпекова політика залишається незмінною. Наша неучасть у військових союзах служить нам і сприяє стабільності та безпеці в Північній Європі", — заявила Лінде.

Наразі ситуація з безпекою, як заявила глава МЗС, серйозна. Спостерігається конфронтація з Росією. Кремль посилює свою присутність біля українських кордонів і вимагає виконання гарантій безпеки, що підривають основи європейського порядку.

"Україна, як і Швеція, має право робити свій власний вибір безпекової політики. Росія не має права диктувати їх за допомогою загроз і насильства. Норми міжнародного права про державний суверенітет і політичну незалежність є частиною європейського порядку безпеки", — підкреслила Анн Лінде.

Для посилення захисту країни у Швеції планують акцентувати увагу на двох моментах — посилення національного потенціалу та поглиблення міжнародного співробітництва у сфері оборони. У Швеції очікують, що у випадку стихійного лиха або нападу на країну, НАТО не залишиться осторонь, оскільки вони не залишаться, якщо щось подібне трапиться в НАТО.

Нагадаємо, Швеція поставить на бойове чергування більше ракет через активність РФ у регіоні. Через маневри РФ у Балтійському морі Швеція перекинула війська на острів Готланд.