"Люди хотят защитить свой дом": израильский военный обучает украинцев владению оружием (видео)
По словам Николая Микулича, на получение базового уровня владения оружием нужно 10 занятий по полтора часа кажое.
Израильтянин Николай Микулич обучает украинских граждан обращению с оружием. Об этом сообщается в интервью каналу 12.
Военнослужащий обучает граждан Украины из-за вероятности вторжения российских войск. По словам Микулича, люди, которые приходят на обучение, хотят позаботиться о себе, семье и имущества в общем. Для обучения одного человека, ранее не имеющего отношения к оружию, уходит 10 занятий по полтора часа каждое. За это время человек получит базовый уровень владения оружием, прежде всего будут знания о правилах безопасности.
"Это не делает из человека бойца спецназа, но все же", — рассказывает Николай.
Он также добавил, что он не строит свою преподавательскую деятельность на том, что он из Израиля. Все знают о высоком уровне подготовке израильской армии, но "я не строю на этом маркетинг", — утверждает военный. Израиль не должен прямо участвовать в российско-украинском конфликте.
На вопрос журналиста, что мотивирует людей браться за оружие, солдат АОИ сказал, что люди хотят защитить свой дом. А российская армия при этом ненамного лучше подготовлена, чем украинская. Преимущество у РФ есть, но оно не такое большое, как пишут в западных СМИ. Нет разницы в вооружениях на несколько поколений.
"Прежде всего люди хотят защитить себя, защитить свою страну. Это экзамен на независимость. Такой же, как был у Израиля в 1948 году", — резюмировал Николай.
Напомним, 12 февраля в Одессе прошел тренинг по базовое боевой подготовке из-за российской угрозы. По данным СМИ защищать Харьков от вторжения россиян в первый же день будет свыше 50 тысяч силовиков.