"Люди хочуть захистити свій дім": ізраїльський військовий навчає українців володіння зброєю (відео)

За словами Миколи Мікуліча, на отримання базового рівня володіння зброєю потрібно 10 занять по півтори години кожне.

Ізраїльтянин Микола Микулич навчає українських громадян поводитися зі зброєю. Про це повідомляється в інтерв'ю каналу 12.

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Військовослужбовець навчає громадян України через можливість вторгнення російських військ. За словами Мікуліча, люди, які приходять на навчання, хочуть подбати про себе, сім'ю та майно загалом. Для навчання однієї людини, яка раніше не мала відношення до зброї, йде 10 занять по півтори години кожне. За цей час людина отримає базовий рівень володіння зброєю, насамперед знання про правила безпеки.

"Це не робить з людини бійця спецназу, але все ж таки", — розповідає Микола.

Він також додав, що він не будує своєї викладацької діяльності на те, що він із Ізраїлю. Усі знають про високий рівень підготовки ізраїльської армії, але "я не будую на цьому маркетинг", — стверджує військовий. Ізраїль не повинен прямо брати участь у російсько-українському конфлікті.

На запитання журналіста, що мотивує людей братися за зброю, солдат АТІ сказав, що люди хочуть захистити свій будинок. А російська армія при цьому набагато краще підготовлена, ніж українська. Перевага у РФ є, але вона не така велика, як пишуть у західних ЗМІ. Немає різниці в озброєннях на кілька поколінь.

"Насамперед люди хочуть захистити себе, захистити свою країну. Це іспит на незалежність. Такий самий, як був в Ізраїлю 1948 року", — резюмував Микола.

Нагадаємо, 12 лютого в Одесі пройшов тренінг з базової бойової підготовки через російську загрозу. За даними ЗМІ , захищати Харків від вторгнення росіян у перший же день буде понад 50 тисяч силовиків.