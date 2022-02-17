В России началась скрытая мобилизация населения, - журналист (фото)

Как заявляет Андрей Цаплиенко, почти во все регионы РФ приходят документы из военных комиссариатов с тем, что нужно найти кандидатов для резерва.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем телеграм-канале опубликовал документ, распространяемый в разных частях РФ о проведении скрытной мобилизации.

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В документе указано, что в соответствии Указа президента РФ "О мобилизационном людском резерве Вооруженных сил Российской Федерации" нужно "оказать содействие" Военному комиссариату в отборе кандидатов на нахождение в мобилизационном резерве.

Указывается также срок с 7 по 9 февраля, за который нужно найти по 1 кандидату в возрасте от 27 до 42 лет в комиссариат Гудермесского района. За прохождение военных сборов обещают выплатить 23 700 рублей (около 8770 гривен по курсу НБУ) за месяц.

[ + – ] Документ о взятии на резерв

Как указывает Цаплиенко, такие документы получают не только на Северном Кавказе, но и практически все администрации в РФ.

"Этот документ свидетельствует о том, что в России с начала февраля происходит скрытая мобилизация. … Похожие документы получили практически все местные администрации в России. Мобилизированных таким образом резервистов переводят ближе к границам Украины", — указывает Цаплиенко.

Напомним, 8 февраля украинская разведка отмечала усиление набора наемников из России в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. Жителям РФ предлагается проходить службу по контракту. 27 января сообщалось, что на Донбассе был задержан разведчик пророссийских боевиков, который сбежал от командования из-за издевательств.