В России началась скрытая мобилизация населения, - журналист (фото)
Как заявляет Андрей Цаплиенко, почти во все регионы РФ приходят документы из военных комиссариатов с тем, что нужно найти кандидатов для резерва.
Украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем телеграм-канале опубликовал документ, распространяемый в разных частях РФ о проведении скрытной мобилизации.
В документе указано, что в соответствии Указа президента РФ "О мобилизационном людском резерве Вооруженных сил Российской Федерации" нужно "оказать содействие" Военному комиссариату в отборе кандидатов на нахождение в мобилизационном резерве.
Указывается также срок с 7 по 9 февраля, за который нужно найти по 1 кандидату в возрасте от 27 до 42 лет в комиссариат Гудермесского района. За прохождение военных сборов обещают выплатить 23 700 рублей (около 8770 гривен по курсу НБУ) за месяц.
Как указывает Цаплиенко, такие документы получают не только на Северном Кавказе, но и практически все администрации в РФ.
"Этот документ свидетельствует о том, что в России с начала февраля происходит скрытая мобилизация. … Похожие документы получили практически все местные администрации в России. Мобилизированных таким образом резервистов переводят ближе к границам Украины", — указывает Цаплиенко.
Напомним, 8 февраля украинская разведка отмечала усиление набора наемников из России в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. Жителям РФ предлагается проходить службу по контракту. 27 января сообщалось, что на Донбассе был задержан разведчик пророссийских боевиков, который сбежал от командования из-за издевательств.