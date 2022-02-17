У Росії почалася прихована мобілізація населення, — журналіст (фото)
Як заявляє Андрій Цаплієнко, майже до всіх регіонів РФ приходять документи з військових комісаріатів з тим, що потрібно знайти кандидатів для резерву.
Український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму телеграм-каналі опублікував документ, який розповсюджується у різних частинах РФ про проведення потайної мобілізації.
У документі зазначено, що відповідно до Указу президента РФ "Про мобілізаційний людський резерв Збройних сил Російської Федерації" потрібно "сприяти" Військовому комісаріату у відборі кандидатів на перебування в мобілізаційному резерві.
Вказується також термін з 7 по 9 лютого, за який потрібно знайти по 1 кандидату віком від 27 до 42 років до комісаріату Гудерміського району. За проходження військових зборів обіцяють виплатити 23 700 рублів (близько 8770 гривень за курсом НБУ) за місяць.
Як вказує Цаплієнко, такі документи отримують не лише на Північному Кавказі, а й практично усі адміністрації в РФ.
"Цей документ свідчить про те, що в Росії з початку лютого відбувається прихована мобілізація. … Схожі документи отримали практично всі місцеві адміністрації в Росії. Мобілізованих таким чином резервістів переводять ближче до кордонів України", — зазначає Цаплієнко.
Нагадаємо, 8 лютого українська розвідка фіксувала посилення набору найманців із Росії в окуповані райони Донецької та Луганської областей. Мешканцям РФ пропонується проходити службу за контрактом. 27 січня повідомлялося, що на Донбасі було затримано розвідника проросійських бойовиків, який втік від командування через знущання.