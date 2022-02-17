У Росії почалася прихована мобілізація населення, — журналіст (фото)

Як заявляє Андрій Цаплієнко, майже до всіх регіонів РФ приходять документи з військових комісаріатів з тим, що потрібно знайти кандидатів для резерву.

Український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму телеграм-каналі опублікував документ, який розповсюджується у різних частинах РФ про проведення потайної мобілізації.

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У документі зазначено, що відповідно до Указу президента РФ "Про мобілізаційний людський резерв Збройних сил Російської Федерації" потрібно "сприяти" Військовому комісаріату у відборі кандидатів на перебування в мобілізаційному резерві.

Вказується також термін з 7 по 9 лютого, за який потрібно знайти по 1 кандидату віком від 27 до 42 років до комісаріату Гудерміського району. За проходження військових зборів обіцяють виплатити 23 700 рублів (близько 8770 гривень за курсом НБУ) за місяць.

[ + – ] Документ про взяття на резерв

Як вказує Цаплієнко, такі документи отримують не лише на Північному Кавказі, а й практично усі адміністрації в РФ.

"Цей документ свідчить про те, що в Росії з початку лютого відбувається прихована мобілізація. … Схожі документи отримали практично всі місцеві адміністрації в Росії. Мобілізованих таким чином резервістів переводять ближче до кордонів України", — зазначає Цаплієнко.

Нагадаємо, 8 лютого українська розвідка фіксувала посилення набору найманців із Росії в окуповані райони Донецької та Луганської областей. Мешканцям РФ пропонується проходити службу за контрактом. 27 січня повідомлялося, що на Донбасі було затримано розвідника проросійських бойовиків, який втік від командування через знущання.