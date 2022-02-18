Теперь не игрушка. На что похожа настоящая винтовка Гаусса (видео)

Хотя винтовка GR-1 не может похвастаться мощью традиционного огнестрельного оружия, представленный разбор эксперта и испытания на стрельбище показывают, почему это не игрушка.

Недавно в сети появился видеообзор ArcFlash Labs GR-1 – электромагнитной винтовки Гаусса. Производитель начал принимать принимать предварительные заказы на нее от широкой публики в прошлом году (обзор на английском языке можно прочитать здесь). Хотя на первый взгляд винтовка, напечатанная на 3D-принтере и работающая от батареек, может показаться почти игрушечной, из обзора понятно, что это не так.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Фокус перевел новый текст Бретта Тингли — автора множества статей в военном отделе журнала The Drive, посвященный настоящей электромагнитной винтовке Гаусса.

Видео снял эксперт по стрелковому оружию Ян Макколлум – научный сотрудник Armament Research Services и автор популярного блога Forgotten Weapons о малоизвестном, экспериментальном и прототипном стрелковом оружии. В обзоре GR-1 он подробно описывает характеристики и возможности винтовки Гаусса, а затем берет ее на полигон для стрельбы по мишеням.

В блоге Forgotten Weapons, сопровождающем видеообзор, Макколлум пишет, что термин "винтовка" в данном случае технически неверен. Винтовки обычно определяют как ружья со спиралевидным (или винтовым) рисунком канавок, нарезанных на внутренней стенке ствола. GR-1 технически является гладкоствольным оружием, поскольку его ствол гладкий и лишен этих канавок.

[ + – ] Обзор GR-1. Характеристики и возможности винтовки Гаусса. Винтовка Гаусса на полигоне

Впервые GR-1 была выставлена на предпродажу в августе 2021 года как "первая и единственная в мире ручная винтовка Гаусса". В то время была указана цена 3375 долларов США, и, судя по сайту винтовки, она до сих пор остается актуальной.

Оружие использует несколько электрифицированных катушек для создания магнитного поля, которое разгоняет ферромагнитные, то есть обогащенные железом, металлические пули диаметром менее 12 мм до скорости 75 метров в секунду. Магазин GR-1 вмещающет до 10 таких пуль.

ArcFlash утверждает, что GR-1 имеет "продвинутую систему зарядки конденсаторов", которая позволяет 25-вольтовой литий-ионной батарее быстро заряжать катушки. Благодаря этому полностью заряженная "винтовка" может делать выстрел примерно каждые три секунды, а при слабом заряде – еще быстрее. Спусковая система оружия дает возможность предварительно заряжать катушки, нажимая на спусковой крючок до половины, прежде чем произвести выстрел с полным нажатием.

Приклад, магазины и держатель аккумулятора винтовки изготовлены методом 3D-печати, а некоторые секции выглядят как куски акрилового пластика, прикрепленные болтами. Согласно инструкции к винтовке, небольшой ЖК-дисплей отображает заряд батареи, заряд конденсаторов, температуру катушки и "диагностику после выстрела". Полное описание этого "ускорителя масс" и его характеристик смотрите в нашем предыдущем материале о GR-1.

Большую часть видеообзора винтовки Гаусса зрители знакомятся с ее конструкцией, особенностями и тем, как управлять этим нетрадиционным оружием. Отдельные фрагменты видео демонстрируют, как заряжать магазины, менять и заряжать батареи GR-1, а также как регулировать энергию катушек.

Важно

Рынок оружия. Кто в Украине лидер по продаже военной техники и сколько на ней зарабатываем

Макколлум также отмечает наличие встроенного фонарика, зеленого целеуказателя и раздвижного заднего приклада, позволяющего вставлять три магазина разной длины, каждый из которых рассчитан на пули разного размера. Потянув за кольцо на верхней части винтовки, можно удлинить или укоротить заднюю часть оружия, изменив размер ствольной коробки и, соответственно, размер магазина, который можно вставить.

В обзоре отмечается несколько важных особенностей безопасного использования винтовки Гаусса, таких как обязательное извлечение неиспользуемой батареи, а также то, что из-за магнитного заряда, создаваемого катушками GR-1, винтовку не следует использовать в радиусе 15 метров от людей с кардиостимулятором или аналогичным чувствительным медицинским устройством.

На полигоне Макколлум демонстрирует стрельбу из GR-1 на различных уровнях энергии.

Винтовка Гаусса работает на удивление тихо, издавая лишь слабый вой во время зарядки и механический "щелчок" при выстреле.

В нескольких моментах во время демонстрации на видео (примерно 19:15) винтовка GR-1 дает осечку, из-за чего Макколлуму приходится наклонять винтовку вперед, чтобы дать неотстрелянному патрону выпасть из ствола. Рецензент утверждает, что причина этого, скорее всего, в проблеме с подачей патронов, возникающей, когда магазин винтовки почти пуст. "Будущее не сможет решить все наши проблемы, не так ли?", – в шутку спрашивает Макколлум.

После того как пуля повредила деревянную стойку, на которой стояли мишени, используемые в обзоре, Макколлум отмечает, что это показывает реальные возможности GR-1.

"Это серьезное оружие, – говорит Макколлум. – Да, дульная энергия ничтожна по сравнению с огнестрельным оружием, но это потенциально летальное оружие, и к нему нужно относиться с таким же уважением, как и к огнестрельному".

"К тому же это чертовски весело", – добавляет Макколлум.

[ + – ] Стрельбы из GR-1. Винтовка Гаусса на полигоне

При осмотре мишени после испытательной стрельбы из GR-1 Макколлум обнаружил, что некоторые патроны имеют тенденцию переворачиваться в полете, вероятно, из-за отсутствия нарезки в стволе оружия и низкой дульной скорости. Однако кучность попаданий в цель довольно плотная, что говорит о достаточно высокой точности винтовки Гаусса, по крайней мере, на относительно близких расстояниях, на которых она испытывалась в ходе обзора.

Хотя многие посмеивались над GR-1, когда она появилась в прошлом году, обзор Forgotten Weapons ясно показывает, что винтовка Гаусса действительно грозное, хотя и непривычное оружие. В обзоре также подчеркивается тот факт, что GR-1 (по крайней мере, данный конкретный экземпляр) является прототипом и еще не доработан. Из-за периодических осечек, несколько грубой печати на 3D-принтере и кое-как соединенных деталей испытанная модель пока что далека от массового производства.

Тем не менее, при цене около 3375 долларов США GR-1 может стать интересным приобретением для стрельбища.