Тепер не іграшка. На що схожа справжня гвинтівка Гауса (відео)

Хоча гвинтівка GR-1 не може похвалитися потужністю традиційної вогнепальної зброї, представлений розбір експерта та випробування на стрільбищі показують, чому це не іграшка.

Нещодавно у мережі з'явився відеоогляд ArcFlash Labs GR-1 – електромагнітної гвинтівки Гауса. Виробник почав приймати приймати попередні замовлення на неї від широкої публіки минулого року (огляд англійською мовою можна прочитати тут). Хоча на перший погляд гвинтівка, що надрукована на 3D-принтері і працює від батарейок, може здатися майже іграшковою, з огляду зрозуміло, що це не так.

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Фокус переклав новий текст Бретта Тінглі — автора статей у військовому відділі журналу The Drive, присвячений справжній електромагнітній гвинтівці Гауса.

Відео зняв експерт зі стрілецької зброї Ян Макколлум — науковий співробітник Armament Research Services та автор популярного блогу Forgotten Weapons про маловідому, експериментальну та прототипну стрілецьку зброю. В огляді GR-1 він докладно описує характеристики та можливості гвинтівки Гауса, а потім бере її на полігон для стрільби по мішенях.

У блозі Forgotten Weapons, що супроводжує відеоогляд, Макколлум пише, що термін "гвинтівка" у цьому випадку технічно неправильний. Гвинтівки зазвичай визначають як рушниці зі спіралеподібним (або гвинтовим) малюнком канавок, нарізаних на внутрішній стінці цівки. GR-1 технічно є гладкоствольною зброєю, оскільки її ствол гладкий і позбавлений цих канавок.

[ + – ] Огляд GR-1. Характеристики та можливості гвинтівки Гауса. Гвинтівка Гауса на полігоні

Вперше GR-1 була виставлена на передпродаж у серпні 2021 року як "перша та єдина у світі ручна гвинтівка Гауса". На той час була вказана ціна 3375 доларів США, і, судячи з сайту гвинтівки, вона досі залишається актуальною.

Зброя використовує кілька електрифікованих котушок для створення магнітного поля, яке розганяє феромагнітні, тобто збагачені залізом металеві кулі діаметром менше 12 мм до швидкості 75 метрів за секунду. Магазин GR-1 вміщує до 10 таких куль.

ArcFlash стверджує, що GR-1 має "просунуту систему зарядки конденсаторів", яка дозволяє 25-вольтовій літій-іонній батареї швидко заряджати котушки. Завдяки цьому повністю заряджена "гвинтівка" може робити постріл приблизно кожні три секунди, а при слабкому заряді ще швидше. Спускова система зброї дозволяє попередньо заряджати котушки, натискаючи на спусковий гачок до половини, перш ніж зробити постріл з повним натисканням.

Приклад, магазини та утримувач акумулятора гвинтівки виготовлені методом 3D-друку, а деякі секції виглядають як шматки акрилового пластику, прикріплені болтами. Згідно з інструкцією до гвинтівки, невеликий РК-дисплей відображає заряд батареї, заряд конденсаторів, температуру котушки та діагностику після пострілу. Повний опис цього "прискорювача мас" та його характеристик дивіться у нашому попередньому матеріалі про GR-1.

Більшість відеоогляду гвинтівки Гауса глядачі знайомляться з її конструкцією, особливостями і тим, як користуватися цією нетрадиційною зброєю. Окремі фрагменти відео демонструють, як заряджати магазини, змінювати та заряджати батареї GR-1, а також як регулювати енергію котушок.

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Макколлум також зазначає наявність вбудованого ліхтарика, зеленого цілевказівника та розсувного заднього прикладу, що дозволяє вставляти три магазини різної довжини, кожен з яких розрахований на кулі різного розміру. Потягнувши за кільце на верхній частині гвинтівки, можна подовжити або укоротити задню частину зброї, змінивши розмір ствольної коробки та, відповідно, розмір магазину, який можна вставити.

В огляді наголошується кілька важливих особливостей безпечного використання гвинтівки Гауса, таких як обов'язкове вилучення батареї, що не використовується, а також те, що через магнітний заряд, створюваний котушками GR-1, гвинтівку не слід використовувати в радіусі 15 метрів від людей з кардіостимулятором або аналогічним чутливим медичним пристроєм.

На полігоні Макколлум демонструє стрільбу з GR-1 на різних рівнях енергії.

Гвинтівка Гауса працює напрочуд тихо, видаючи лише слабке виття під час зарядки і механічне "клацання" при пострілі.

У кількох моментах під час демонстрації на відео (приблизно 19:15) гвинтівка GR-1 дає осічку, через що Макколлуму доводиться нахиляти гвинтівку вперед, щоб дати невідстріляному патрону випасти зі ствола. Рецензент стверджує, що причина цього, швидше за все, у проблемі з подачею набоїв, що виникає, коли магазин гвинтівки майже порожній. "Майбутнє не зможе вирішити всі наші проблеми, чи не так?", — жартома запитує Макколлум.

Після того, як куля пошкодила дерев'яну стійку, на якій стояли мішені, що використовуються в огляді, Макколлум зазначає, що це показує реальні можливості GR-1.

"Це серйозна зброя, — каже Макколлум. — Так, дульна енергія мізерна порівняно з вогнепальною зброєю, але це потенційно летальна зброя, і до неї потрібно ставитися з такою самою повагою, як і до вогнепальної".

"До того ж це страшенно весело", — додає Макколлум.

[ + – ] Стрільби із GR-1. Гвинтівка Гауса на полігоні

Під час огляду мішені після випробувальної стрільби з GR-1 Макколлум виявив, що деякі патрони мають тенденцію перевертатися у польоті, ймовірно, через відсутність нарізки у стволі зброї та низької дульної швидкості. Проте купність попадань у ціль досить щільна, що говорить про досить високу точність гвинтівки Гауса, принаймні на відносно близьких відстанях, на яких вона випробовувалась під час огляду.

Хоча багато хто посміювався над GR-1, коли вона з'явилася минулого року, огляд Forgotten Weapons ясно показує, що гвинтівка Гауса справді грізна, хоч і незвична зброя. В огляді також наголошується на тому факті, що GR-1 (принаймні, даний конкретний екземпляр) є прототипом і ще не доопрацьований. Через періодичні осічки, трохи грубого друку на 3D-принтері і сяк-так з'єднаних деталей випробувана модель поки що далека від масового виробництва.

Проте за ціною близько 3375 доларів США GR-1 може стати цікавим придбанням для стрільбища.