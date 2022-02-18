США приостановили контракт с украинским КрАЗ на сотни грузовиков (видео)

После выхода из Афганистана, Пентагон приостановил тендер с предприятием, но гендиректор утверждает, что у них все равно есть заказы на сотни единиц автомобилей.

Американский Пентагон приостановил выполнение заказа от украинского производителя "АвтоКрАЗ", анонсированное в мае 2021 года. Об этом сообщается в Фактах ICTV.

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По словам генерального директора Романа Черняка, в американский заказ входили автовозы, топливозаправщики, седельные тягачи, а также обычные тягачи. Контракт был рассчитан на три года. Вероятной причиной заморозки является выход США из Афганистана.

"Подтвержденных, уже подписанных заказов — порядка 600, а вот в портфеле, по которым идут торги, и по которым мы не получили финансового подтверждения — их свыше 1000", — рассказал Черняк.

Поэтому предприятие все равное будет работать несмотря на заморозку американского контракта. Вместе с тем КрАЗы избавились от российских деталей. Их заменили на детали из Турции, Китая, Польши, Чехии и Словакии.

Если заказ возобновят, то как утверждается в сюжете, это станет мощным сигналом для иностранного заказчика. Сейчас тягачи изготавливают для заказчиков в странах Африки, Азии и Вооруженных сил Украины.

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Напомним, 26 января "КрАЗ" передали первую партию тягачей для украинской армии. Предприятие изготовило их под требования военных. До заморозки заказа США, в планах у предприятия было построить до 1000 машин в 2022 году.