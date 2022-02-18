США призупинили контракт з українським КрАЗом на сотні вантажівок (відео)

Після виходу з Афганістану Пентагон призупинив тендер із підприємством, але гендиректор стверджує, що вони все одно мають замовлення на сотні одиниць автомобілів.

Американський Пентагон призупинив замовлення від українського виробника "АвтоКрАЗ", анонсоване в травні 2021 року. Про це повідомляється у Фактах ICTV.

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За словами генерального директора Романа Черняка, до американського замовлення входили автовози, паливозаправники, сідельні тягачі, а також звичайні тягачі. Контракт було розраховано на три роки. Імовірною причиною заморозки є вихід США з Афганістану.

"Підтверджених, уже підписаних замовлень — приблизно 600, а ось у портфелі, за якими йдуть торги, і за якими ми не отримали фінансового підтвердження, — їх понад 1 000", — розповів Черняк.

Тому підприємство все одно працюватиме незважаючи на заморожування американського контракту. Водночас КрАЗи позбулися російських деталей. Їх замінили на деталі з Туреччини, Китаю, Польщі, Чехії та Словаччини.

Якщо замовлення відновлять, то, як стверджується в сюжеті, це стане потужним сигналом для іноземного замовника. Наразі тягачі виготовляють для замовників у країнах Африки, Азії та Збройних сил України.

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Нагадаємо, 26 січня "КрАЗ" передали першу партію тягачів для української армії. Підприємство виготовило їх під вимоги військових. До заморозки замовлення США, у планах у підприємства було побудувати до 1 000 машин у 2022 році.