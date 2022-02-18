"Будем наблюдать за Киевом и Варшавой": Беларусь планирует закупить "Искандеры" и С-400

По словам Александра Лукашенко, часть вооружения они планируют получить в подарок от "старших братьев", а С-400 разместить где-то под Минском.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах приобрести или получить в подарок от "старшего брата" оперативного тактического ракетного комплекса "Искандер" и закупить зенитно-ракетный комплекс С-400. Об этом сообщает Белта.

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Во время посещения учений "Союзная решимость 2022", белорусский президент заявил, что если нужно будет, то они поставят пару С-400. ЗРК способен "видеть" на расстоянии 600 км, заявил Лукашенко.

"Мы ведем речь о закупке нескольких таких установок. Мы можем их установить где-то восточнее Минска или под Минском и будем видеть, что делается в Киеве, за Варшавой и так далее", — заявил Лукашенко.

С-400 — это российский зенитно-ракетный комплекс дальнего и среднего радиуса. Создан для поражения воздушных целей — самолетов, истребителей, стратегической авиации, а также баллистических ракет различной дальности.

[ + – ] С-400 Фото: Сегодня

Также он добавил, что Беларуси нужно несколько видов перспективного вооружения, в частности "Искандер-М". Лукашенко заявил, что армия планирует закупать "Искандеры" и "получать их в подарок от старших братьев".

Искадер-М — это российский оперативно-тактический ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения объектов противника на дистанции до 500 км. Масса боевой части ракеты составляет 480 кг. Минимальная дальность выстрела — 50 км. Ракета может содержать ядерный заряд.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси может разместиться ядерное оружие, если угроза Запада не исчезнет. Ранее Лукашенко заявлял, что страны Запада хотят развязать войну в Украине с Россией и Беларусью.