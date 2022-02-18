"Будемо спостерігати за Києвом і Варшавою": Білорусь планує закупити "Іскандери" та С-400

За словами Олександра Лукашенка, частину озброєння вони планують отримати в подарунок від "старших братів", а С-400 розмістити десь під Мінськом.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про плани придбати чи отримати у подарунок від "старшого брата" оперативного тактичного ракетного комплексу "Іскандер" і закупити зенітно-ракетний комплекс С-400. Про це повідомляє Белта.

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Під час відвідування навчань "Союзна рішучість 2022" білоруський президент заявив, що якщо потрібно буде, то вони поставлять кілька С-400. ЗРК здатний "бачити" на відстані 600 км, заявив Лукашенко.

"Ми ведемо мову про закупівлю кількох таких установок. Ми можемо їх встановити десь на схід від Мінська або під Мінськом і бачитимемо, що робиться в Києві, за Варшавою і так далі", — заявив Лукашенко.

С-400 — це російський зенітно-ракетний комплекс далекого та середнього радіусу. Створено для ураження повітряних цілей — літаків, винищувачів, стратегічної авіації, а також балістичних ракет різної дальності.

[ + – ] С-400 Фото: Сегодня

Також він додав, що Білорусі потрібні кілька видів перспективного озброєння, зокрема "Іскандер-М". Лукашенко заявив, що армія планує закуповувати "Іскандери" й "отримувати їх у подарунок від старших братів".

Іскадер-М — це російський оперативно-тактичний ракетний комплекс, призначений для знищення об'єктів противника на дистанції до 500 км. Маса бойової частини ракети становить 480 кг. Мінімальна дальність пострілу — 50 км. Ракета може мати ядерний заряд.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі може розміститися ядерна зброя, якщо загроза Заходу не зникне. Раніше Лукашенко заявляв, що країни Заходу хочуть розв'язати війну в Україні з Росією та Білоруссю.