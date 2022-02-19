"Бегите, й*б твою мать": журналиста Fox News "ускорили" во время обстрела на Донбассе (видео)

Курьезный момент попал в прямой эфир американского телеканала Fox News.

Американский журналист канала Fox News попал под обстрел боевиков на Донбассе во время прямого включения. Он увлекся репортажем и отставал от остальных. Поэтому его решил подбодрить один из сопровождающих украинцев и сказал: "Та бегите, говорю, й*б твою мать бл**ь". Слова сопровождающего попали прямой эфир на американском канале Fox News.

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На опубликованном видео, видно, что команда журналистов попала под обстрел боевиков на Донбассе. В это же время американский журналист канала Fox News как раз включался в прямом эфире, чтобы рассказать об обстановке на востоке Украины. Во время включения журналист увлекся репортажем и начал отставать от остальных. Один из сопровождающих решил ускорить американского журналиста и сказал:

"Та бегите, говорю, й*б твою мать, бл**ь", — произнес сопровождающий.

"Ну, е**нутые", — прокричал вслед кто-то из группы.

Курьезный момент попал в прямой эфир американского телевидения. После этого журналист не отставал от всей группы и они добрались к машинам для отъезда от места обстрела.

Напомним, в субботу, 19 февраля Денис Монастырский с группой народных депутатов, а также с иностранными и украинскими журналистами, попали под обстрел боевиков на Донбассе. В это время глава МВД Монастырский с группой журналистов и депутатов были в районе поселка Новолуганское в Донецкой области. Они попали под артиллерийские и минометные обстрелы, но не успели спастись в укрытие. Сообщается, что никто не пострадал. По словам корреспондента "Радио Свобода", снаряды падали в 300 метрах от Монастырского и журналистов.

Кроме того, народная депутатка Мария Мазенцева сообщила, что ее коллеги попали под артиллерийский обстрел российско-оккупационных войск в районе поселка Новолуганское. Под обстрел попали члены комитета национальной безопасности, обороны и разведки, среди которых находился Давид Арахамия. С ними были иностранные журналисты, которые перед этим общались с вооруженными силами Украины. Им удалось добежать до укрытия и переждать окончание обстрелов там.