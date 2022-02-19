"Біжіть, й*б твою мать": журналіста Fox News "прискорили" під час обстрілу на Донбасі (відео)

Курйозний момент потрапив у прямий ефір американського телеканалу Fox News.

Американський журналіст каналу Fox News потрапив під обстріл бойовиків на Донеччині під час прямої трансляції. Він захопився репортажем та відставав від інших. Тому його вирішив підбадьорити один із супроводжувальних українців і сказав: "Та біжіть, говорю, й*б твою мать бл**ь". Слова того, хто супроводжував журналіста потрапили у прямий ефір на американському каналі Fox News.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На опублікованому відео видно, що команда журналістів потрапила під обстріл бойовиків на Донбасі. Водночас американський журналіст каналу Fox News саме включався у прямий ефір, щоб розповісти про ситуацію на сході України. Під час включення журналіст захопився репортажем та почав відставати від інших. Один із тих, хто супроводжував, вирішив прискорити американського журналіста і сказав:

"Та біжіть, говорю, й*б твою мать, бл**ь", — сказав супроводжувальний.

"Ну, є**нуті", — прокричав услід хтось із групи.

Курйозний момент потрапив до прямого ефіру американського телебачення. Після цього журналіст не відставав від усієї групи і вони дісталися машин для від'їзду від місця обстрілу.

Нагадаємо, у суботу, 19 лютого Денис Монастирський із групою народних депутатів, а також з іноземними та українськими журналістами, потрапили під обстріл бойовиків на Донбасі. У цей час голова МВС Монастирський із групою журналістів та депутатів були в районі селища Новолуганське на Донеччині. Вони потрапили під артилерійські та мінометні обстріли, але не встигли врятуватися в укриття. Повідомляється, що ніхто не постраждав. За словами кореспондента "Радіо Свобода", снаряди падали за 300 метрів від Монастирського та журналістів.

Крім того, народна депутатка Марія Мазенцева повідомила, що її колеги потрапили під артилерійський обстріл російсько-окупаційних військ у районі селища Новолуганське. Під обстріл потрапили члени комітету національної безпеки, оборони та розвідки, серед яких був Давид Арахамія. З ними були іноземні журналісти, які перед цим спілкувалися зі збройними силами України. Їм вдалося добігти до укриття та перечекати закінчення обстрілів там.