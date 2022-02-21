"Германии трудно представить, чтобы немецким оружием опять стреляли в русских", - посол РФ в Берлине

Российский посол Сергей Нечаев заверил, что Берлин не намерен поставлять летальное оружие Украине.

Германия придерживается последовательной линии касаемо поставок летальное оружия Украине, Берлин исключает такую возможность. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в эфире одного из российских телеканалов, передают РИА новости.

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"Пока Берлин удерживает достаточно последовательную линию — поставки летального оружия на Украину исключаются", — заявил он.

Посол добавил, что властям Германии "трудно представить, чтобы немецким оружием опять стреляли в русских".

Еще дипломат высказался, что граждане ФРГ не хотели бы введения санкций против России, несмотря на заявления властей.

"Немцы в принципе не хотели бы введения каких-то экономических санкций. Хотя политический истеблишмент об этом беспрестанно говорит и пугает всякими страшными карами, хотя на самом деле немцы этого не хотят", — сказал Нечаев.

В прошлом месяце канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что продолжит политику предыдущей власти касаемо поставок летального оружия на Украину, то есть эта возможность исключена.

Как известно, недавно Олаф Шольц пребывал с визитом в Киеве. Он заявил, что Германия обеспокоена скоплением российских военных на украинской границе, и в случае повторной агрессии по отношении к Украине со стороны РФ, Москву ждут серьезные геостратегические, политические и экономические последствия.

Также известно, что Олаф Шольц во время поездки в США заверил американских коллег, что в случае вторжения РФ в Украину запуск проекта "Северный поток-2" не состоится.