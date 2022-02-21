"Німеччині важко уявити, щоб німецькою зброєю знову стріляли в росіян", — посол РФ у Берліні

Російський посол Сергій Нечаєв запевнив, що Берлін не має наміру постачати летальну зброю Україні.

Німеччина дотримується послідовної лінії щодо постачання летальної зброї Україні, Берлін відкидає таку можливість. Про це заявив посол Росії у ФРН Сергій Нечаєв в ефірі одного із російських телеканалів, передають РІА новини.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"Поки Берлін утримує досить послідовну лінію — постачання летальної зброї в Україну виключається", — заявив він.

Посол додав, що владі Німеччини "важко уявити, щоб німецькою зброєю знову стріляли в росіян".

Ще дипломат висловився, що громадяни ФРН не хотіли б запровадження санкцій проти Росії, попри заяви влади.

"Німці в принципі не хотіли б запровадження якихось економічних санкцій. Хоча політичний істеблішмент про це безперервно говорить і лякає будь-якими страшними карами, хоча насправді німці цього не хочуть", — сказав Нечаєв.

Минулого місяця канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що продовжить політику попередньої влади щодо постачання летальної зброї в Україну, тобто цю можливість виключено.

Як відомо, нещодавно Олаф Шольц перебував із візитом у Києві. Він заявив, що Німеччина занепокоєна скупченням російських військових на українському кордоні, і в разі повторної агресії щодо України з боку РФ, на Москву чекають серйозні геостратегічні, політичні та економічні наслідки.

Також відомо, що Олаф Шольц під час поїздки до США запевнив американських колег, що в разі вторгнення РФ в Україну проєкт "Північний потік-2" не запустять.