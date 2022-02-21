В Украине завершились госиспытания малой радиолокационной станции "Снов" (фото)

Разработка способна обнаружить низколетающую цель на высоте от 20 до 5000 метров и на расстоянии до 50 км. Это превосходит советские аналоги.

Компания "Укрспецтехника" продолжает расширять линейку малогабаритную радиолокационной станции "Снов". Об этом сообщает АрміяInform.

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Указывается, что обзорная станция создана базе цифровой антенной решетки. Она предназначена для ведения радиолокационной разведки и выдаче информации о воздушных объектах. Станцией можно управлять дистанционно. Она способна обнаруживать малоразмерные цели на дистанции до 50 км и на высоте от 20 до 5000 метров.

[ + – ] Характеристики РЛС "Снов" Фото: АрміяInform

"Снов" успешно прошел все государственные испытания. По словам главы правления "Укрспецтехники" Михаила Прохоренко, во время испытаний радиолокационная станция показала свою эффективность во время обнаружения низколетящих и слабозаметных целей.

В этом украинская разработка превышает по возможностям советские аналоги. Более того, "Снов" можно установить на крышу автомобиля или стационарно. Передача всех данных происходит в автоматическом режиме.

Напомним, в Украине разрабатывают новую станцию РЛС "Мангуст", которая сможет выявлять БПЛА, баллистические ракеты и истребители 5 поколения. Также завершается разработка РЛС "Минерал-У" для комплекса "Нептун".