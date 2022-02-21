В Украине завершились госиспытания малой радиолокационной станции "Снов" (фото)
Разработка способна обнаружить низколетающую цель на высоте от 20 до 5000 метров и на расстоянии до 50 км. Это превосходит советские аналоги.
Компания "Укрспецтехника" продолжает расширять линейку малогабаритную радиолокационной станции "Снов". Об этом сообщает АрміяInform.
Указывается, что обзорная станция создана базе цифровой антенной решетки. Она предназначена для ведения радиолокационной разведки и выдаче информации о воздушных объектах. Станцией можно управлять дистанционно. Она способна обнаруживать малоразмерные цели на дистанции до 50 км и на высоте от 20 до 5000 метров.
"Снов" успешно прошел все государственные испытания. По словам главы правления "Укрспецтехники" Михаила Прохоренко, во время испытаний радиолокационная станция показала свою эффективность во время обнаружения низколетящих и слабозаметных целей.
В этом украинская разработка превышает по возможностям советские аналоги. Более того, "Снов" можно установить на крышу автомобиля или стационарно. Передача всех данных происходит в автоматическом режиме.
Напомним, в Украине разрабатывают новую станцию РЛС "Мангуст", которая сможет выявлять БПЛА, баллистические ракеты и истребители 5 поколения. Также завершается разработка РЛС "Минерал-У" для комплекса "Нептун".