В Україні завершилися держвипробування малої радіолокаційної станції "Снов" (фото)

Розробка здатна виявити низьку ціль на висоті від 20 до 5000 метрів і на відстані до 50 км. Це перевершує радянські аналоги.

Компанія "Укрспецтехніка" продовжує розширювати лінійку малогабаритну радіолокаційної станції "Снов". Про це повідомляє АрміяInform.

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Вказується, що оглядова станція створена на основі цифрової антенної решітки. Вона призначена для ведення радіолокаційної розвідки та видачі інформації про повітряні об'єкти. Станцією можна керувати дистанційно. Вона здатна виявляти малорозмірні цілі на відстані до 50 км і на висоті від 20 до 5000 метрів.

[ + – ] Характеристики РЛС "Снов" Фото: АрміяInform

"Снов" успішно пройшов усі державні випробування. За словами голови правління "Укрспецтехніки" Михайла Прохоренка, під час випробувань радіолокаційна станція показала свою ефективність під час виявлення низькопомітних цілей.

У цьому українська технологія перевищує за можливостями радянські аналоги. Більше того, "Снов" можна встановити на дах автомобіля або стаціонарно. Передача всіх даних відбувається автоматично.

Нагадаємо, в Україні розробляють нову станцію РЛС "Мангуст", яка зможе виявляти БПЛА, балістичні ракети та винищувачі 5 покоління. Також завершується розробка РЛС "Мінерал-У" для комплексу "Нептун".