"Конец миссии": американский спецназ покинул территорию Украины, — CNN

По информации журналистов, последней миссией американских военных было сопровождение сотрудников своего посольства в Польшу.

Американский спецназ покинул территорию Украины, бойцы находились во Львове вместе с сотрудниками посольства США в Украине. Последней их миссией было сопровождение работников американского посольства в Польшу в ночь на 22 февраля. Об этом сообщила журналистка американского телеканала CNN Наташа Бертанд на своей странице в Twitter.

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"Силы спецназначения Соединенных Штатов покинули Украину со Львова… Источник, который знакомый с их перемещением сообщает, что их последняя миссия заключалась в сопровождении сотрудников посольства США в Польшу прошлой ночью", — написала она.

Напомним, 15 февраля стало известно, что посольство США в Украине перенесли из Киева во Львов на фоне возможного вторжения России в Украину. Секретарь государственного департамента Соединенных Штатов утверждает, что во Львов перевезли весь оставшийся персонал, который продолжит взаимодействия с украинским правительством.

Ранее СМИ писали, что Британия перебросила в Украину более сотни бойцов элитного спецназа в связи с опасением российского военного нападения на украинские территории. Британские военные обучают украинский спецназ снайперской стрельбе, совершению диверсий и тактике борьбы с боевиками. Журналисты добавили, что Великобритания смогла развернуть в Украине большее количество военной силы, потому что они теперь не исполняют военную миссию в Афганистане.