"Кінець місії": американський спецназ залишив територію України, — CNN

За інформацією журналістів, останньою місією американських військових був супровід співробітників свого посольства до Польщі.

Американський спецназ залишив територію України, бійці перебували у Львові разом із співробітниками посольства США в Україні. Останньою їхньою місією був супровід працівників американського посольства до Польщі в ніч проти 22 лютого. Про це повідомила журналістка американського телеканалу CNN Наталія Бертранд на своїй сторінці у Twitter.

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"Сили спецпризначення Сполучених Штатів залишили Україну зі Львова… Джерело, яке знайоме з їх переміщенням, повідомляє, що їхня остання місія полягала у супроводі співробітників посольства США до Польщі минулої ночі", — написала вона.

Нагадаємо, 15 лютого стало відомо, що посольство США в Україні було перенесено з Києва до Львова на тлі можливого вторгнення Росії в Україну. Секретар державного департаменту Сполучених Штатів стверджує, що до Львова перевезли весь персонал, що залишився, який продовжить взаємодії з українським урядом.

Раніше ЗМІ писали, що Британія перекинула в Україну понад сотню бійців елітного спецназу через побоювання російського військового нападу на українські території. Британські військові навчають український спецназ снайперської стрільби, вчинення диверсій та тактики боротьби з бойовиками. Журналісти додали, що Великобританія змогла розгорнути в Україні більшу кількість військових сил, тому що вони тепер не виконують військову місію в Афганістані.