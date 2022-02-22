Талибан создает в Афганистане "великую армию" из войск старого режима

Талибы также заняты ремонтом старой военной техники, включая авиацию, которая пополняет их вооруженные силы.

В новую армию Афганистана войдут войска старого режима. В минувшие выходные талибы назначили двух высокопоставленных бывших офицеров Афганской национальной армии на высокие посты в министерстве обороны, сообщает Аль-Джазира.

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Оба военнослужащих являются хирургами-специалистами при главном военном госпитале страны.

"Наша работа по формированию армии продолжается", — сказал Латифулла Хакими, глава Комиссии по аттестации талибов. Талибы пообещали всеобщую амнистию всем, кто был связан со старым режимом, но почти все высокопоставленные правительственные и военные чиновники были среди более чем 120 000 человек, эвакуированных по воздуху из страны.

"Амнистия талибов сработала хорошо. Если бы мы не провели амнистию, мы стали бы свидетелями очень плохой ситуации", — сказал Хакими.

По утверждению реформирующих афганскую армию специалистов, будет сформирована большая армия, в соответствии с национальными интересами Афганистана. Ее точные размеры не уточняются.

Талибы вычистили из своих рядов почти 4500 "нежелательных людей", в основном новобранцев, которые присоединились к ним после захвата власти и были обвинены в серии преступлений.

Также Талибан отремонтировал половину из 81 вертолета и самолета, предположительно выведенных из строя силами под руководством Соединенных Штатов во время прошлогоднего хаотического вывода американских войск.

Ранее Фокус сообщал, что в Германии выступили за то, чтобы передать выведенные из Афганистана броневики Украине.

По требованию международного сообщества, афганским женщинам разрешили учиться в университетах.

Руководство талибов арестовало своего известного узбекского командующего, который воевал за них 20 лет.