Талібан створює в Афганістані "велику армію" із військ старого режиму

Таліби також зайняті ремонтом старої військової техніки, включаючи авіацію, яка поповнює їхні збройні сили.

До нової армії Афганістану увійдуть війська старого режиму. У минулі вихідні таліби призначили двох високопосадовців колишніх офіцерів Афганської національної армії на високі посади в міністерстві оборони, повідомляє Аль-Джазіра.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Обидва військовослужбовці є хірургами-фахівцями при головному військовому госпіталі країни.

"Наша робота з формування армії триває", — сказав Латіфулла Хакімі, голова Комісії з атестації талібів. Таліби пообіцяли загальну амністію всім, хто був пов'язаний зі старим режимом, але майже всі високопосадовці та військові чиновники були серед понад 120 000 людей, евакуйованих повітрям з країни.

"Амністія талібів спрацювала добре. Якби ми не провели амністію, ми стали б свідками дуже поганої ситуації", — сказав Хакімі.

За твердженням фахівців, які реформують афганську армію, буде сформована велика армія, відповідно до національних інтересів Афганістану. Її точні розміри не уточнюються.

Таліби вичистили зі своїх лав майже 4500 "небажаних людей", в основному новобранців, які приєдналися до них після захоплення влади та були звинувачені у серії злочинів.

Також Талібан відремонтував половину з 81 вертольота та літака, які, ймовірно, виведені з ладу силами під керівництвом Сполучених Штатів під час торішнього хаотичного виведення американських військ.

Раніше Фокус повідомляв, що в Німеччині виступили за те, щоб передати виведені з Афганістану броньовики Україні.

На вимогу міжнародної спільноти афганським жінкам дозволили навчатися в університетах.

Керівництво талібів заарештувало свого відомого узбецького командувача, який воював за них 20 років.