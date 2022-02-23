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Военный Фокус Российско-украинская война

Волонтеры InformNapalm систематизировали необычные знаки на российской технике (фото)

2020
маркировка танков
Фото: скриншот | Военный лагерь РФ в Белгородской области

Россия использует 4 основные знака — косая линия, буква Z, треугольник и круг. Каждый из них предназначен для атаки на украинские направления.

Международная волонтерская организация InformNapalm смогла установить, какие тактические знаки устанавливают в РФ в разных направлениях. Результаты опубликованы на их странице в телеграм-канале.

Как пишут авторы, российские военные используют такую символику в разных направлениях:

  • Крымская группировка — косая линия на кузове. Их целью будет Херсон;
  • Белгородская группировка — буква Z — на Харьков;
  • Треугольник — для подразделений на Славянск и Краматорск;
  • Круг — для мобильного резерва.
Подразделения с Z двинут на Харьков
Подразделения с Z двинут на Харьков
Треугольник для подразделений на Славянск и Краматорск
Треугольник для подразделений на Славянск и Краматорск
Круг - мобильный резерв
Круг - мобильный резерв
Косая линия - на Херсон
Косая линия - на Херсон
Подразделения с Z двинут на Харьков
Треугольник для подразделений на Славянск и Краматорск
Круг - мобильный резерв
Косая линия - на Херсон

Тем временем в социальных сетях продолжают публиковать передвижение российских войск в приграничных с Украиной областях. В частности, в Валуйском районе (Белгородская область) замечены колонны техники без опознавательных знаков. Видео заснято в 8 км от украинской границы.

В Новооскольском районе Белгородской области также на видео попал лагерь российских войск.

Российские войска в Белгороде

В Старом Осколе (35 км от границы с Украиной) была замечена колонна техники, среди которой была тяжелая огнеметная установка. Однако установить, какая именно модификация попала на видео — не удалось.

Напомним, в сети появилась интерактивная карта с расположением российских войск вокруг Украины. На ней нанесены зафиксированные факты передвижения войск, место съемки и дату.

21 февраля Фокус сообщал, что у украинских границ замечена российская техника с маркировкой в виде буквы Z на борту.