Волонтеры InformNapalm систематизировали необычные знаки на российской технике (фото)

Россия использует 4 основные знака — косая линия, буква Z, треугольник и круг. Каждый из них предназначен для атаки на украинские направления.

Международная волонтерская организация InformNapalm смогла установить, какие тактические знаки устанавливают в РФ в разных направлениях. Результаты опубликованы на их странице в телеграм-канале.

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Как пишут авторы, российские военные используют такую символику в разных направлениях:

Крымская группировка — косая линия на кузове. Их целью будет Херсон;

Белгородская группировка — буква Z — на Харьков;

Треугольник — для подразделений на Славянск и Краматорск;

Круг — для мобильного резерва.

[ + – ] Подразделения с Z двинут на Харьков [ + – ] Треугольник для подразделений на Славянск и Краматорск [ + – ] Круг - мобильный резерв [ + – ] Косая линия - на Херсон

Тем временем в социальных сетях продолжают публиковать передвижение российских войск в приграничных с Украиной областях. В частности, в Валуйском районе (Белгородская область) замечены колонны техники без опознавательных знаков. Видео заснято в 8 км от украинской границы.

В Новооскольском районе Белгородской области также на видео попал лагерь российских войск.

[ + – ] Российские войска в Белгороде

В Старом Осколе (35 км от границы с Украиной) была замечена колонна техники, среди которой была тяжелая огнеметная установка. Однако установить, какая именно модификация попала на видео — не удалось.

Напомним, в сети появилась интерактивная карта с расположением российских войск вокруг Украины. На ней нанесены зафиксированные факты передвижения войск, место съемки и дату.

21 февраля Фокус сообщал, что у украинских границ замечена российская техника с маркировкой в виде буквы Z на борту.