Волонтери InformNapalm систематизували незвичайні знаки на російській техніці (фото)

Росія використовує 4 основні знаки — коса лінія, буква Z, трикутник і коло. Кожен із них призначений для атаки на українські напрямки.

Міжнародна волонтерська організація InformNapalm спромоглася встановити, які тактичні знаки встановлюють у РФ у різних напрямках. Результати опубліковані на сторінці в телеграм-каналі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як пишуть автори, російські військові використовують таку символіку в різних напрямках:

Кримське угруповання — коса лінія на кузові. Його метою буде Херсон;

Білгородське угруповання — літера Z — на Харків;

Трикутник — для підрозділів на Слов'янськ і Краматорськ;

Коло — для мобільного резерву.

[ + – ] Підрозділи з Z рушать на Харків [ + – ] Трикутник для підрозділів на Слов'янськ та Краматорськ [ + – ] Коло — мобільний резерв [ + – ] Коса лінія – на Херсон

Тим часом у соціальних мережах продовжують публікувати пересування російських військ у прикордонних із Україною областях. Зокрема, у Валуйському районі (Білгородська область) помічені колони техніки без розпізнавальних знаків. Відео знято за 8 км від українського кордону.

У Новооскольському районі Білгородської області також на відео потрапив табір російських військ.

[ + – ] Російські війська в Білгороді

У Старому Осколі (35 км від кордону з Україною) було помічено колону техніки, серед якої була важка вогнеметна установка. Проте встановити, яка саме модифікація потрапила на відео, не вдалося.

Нагадаємо, у мережі з'явилася інтерактивна карта з розташуванням російських військ навколо України. На ній нанесено зафіксовані факти пересування військ, місце зйомки та дату.

21 лютого Фокус повідомляв, що біля українських кордонів помічено російську техніку з маркуванням у вигляді літери Z на борту.