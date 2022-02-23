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Волонтери InformNapalm систематизували незвичайні знаки на російській техніці (фото)

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маркування танків
Фото: скриншот | Військовий табір РФ у Білгородській області

Росія використовує 4 основні знаки — коса лінія, буква Z, трикутник і коло. Кожен із них призначений для атаки на українські напрямки.

Міжнародна волонтерська організація InformNapalm спромоглася встановити, які тактичні знаки встановлюють у РФ у різних напрямках. Результати опубліковані на сторінці в телеграм-каналі.

Як пишуть автори, російські військові використовують таку символіку в різних напрямках:

  • Кримське угруповання — коса лінія на кузові. Його метою буде Херсон;
  • Білгородське угруповання — літера Z — на Харків;
  • Трикутник — для підрозділів на Слов'янськ і Краматорськ;
  • Коло — для мобільного резерву.
Підрозділи з Z рушать на Харків
Підрозділи з Z рушать на Харків
Трикутник для підрозділів на Слов'янськ та Краматорськ
Трикутник для підрозділів на Слов'янськ та Краматорськ
Коло — мобільний резерв
Коло — мобільний резерв
Коса лінія – на Херсон
Коса лінія – на Херсон
Підрозділи з Z рушать на Харків
Трикутник для підрозділів на Слов'янськ та Краматорськ
Коло — мобільний резерв
Коса лінія – на Херсон

Тим часом у соціальних мережах продовжують публікувати пересування російських військ у прикордонних із Україною областях. Зокрема, у Валуйському районі (Білгородська область) помічені колони техніки без розпізнавальних знаків. Відео знято за 8 км від українського кордону.

У Новооскольському районі Білгородської області також на відео потрапив табір російських військ.

Російські війська в Білгороді

У Старому Осколі (35 км від кордону з Україною) було помічено колону техніки, серед якої була важка вогнеметна установка. Проте встановити, яка саме модифікація потрапила на відео, не вдалося.

Нагадаємо, у мережі з'явилася інтерактивна карта з розташуванням російських військ навколо України. На ній нанесено зафіксовані факти пересування військ, місце зйомки та дату.

21 лютого Фокус повідомляв, що біля українських кордонів помічено російську техніку з маркуванням у вигляді літери Z на борту.