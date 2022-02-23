Госпогранслужба ввела новые ограничения для граждан в приграничных районах

Дополнительные меры для населения, как утверждают пограничники, могут отличаться в разных областях Украины.

Государственная пограничная служба в условиях возможного вторжения РФ ввела дополнительные ограничения для граждан в приграничных районах. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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Как отмечают в Госпогранслужбе, дополнительные ограничения были введены для усиления контроля за соблюдением пограничного режима, а также предотвращения дестабилизации обстановки на госгранице в условиях возможного вторжения армии РФ.

В приграничных с Россией или Беларусью районах запрещено:

пребывать на участках возле государственной границе в ночное время;

выходить на любых плавсредствах из пунктов базирования;

передвигаться на транспорте по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к госгранице, а также не обеспечивают передвижение в установленные пункты пропуска через госграницу (исключения — транспорт спецслужб и армии, а также агротехника);

использовать радиостанции;

осуществлять полеты легкомоторных и беспилотных летательных аппаратов;

фото-, видеосъемка личного состава ГПСУ, объектов, зданий и транспорта, которые принадлежат пограничникам;

передвижение по берегу или льду пограничных водоемов;

пребывание иностранных граждан на участках возле государственной границы.

В Госпогранслужбе также предупредили, что дополнительные режимные ограничения для граждан могут отличаться в разных областях Украины.

"Лицам, у которых есть необходимость пребывания, проведения определенного рода работ в приграничных контролируемых районах, пограничной полосе, рекомендуем ознакомиться с действующими режимными ограничениями на сайте ГПСУ", — сказано в сообщении.

Ранее Госпогранслужба в комментарии Фокусу опровергла информацию о запрете на въезд в Украину гражданам России. В ведомстве подчеркнули, что пограничники могут уделять россиянам и беларусам пристальное внимание в условиях военной агрессии.

Также Фокус в своем материале рассказывал, сколько из бюджета Украины потратили миллиардов на создание проекта "Стена Яценюка".