Держприкордонслужба запровадила нові обмеження для громадян у прикордонних районах

Додаткові заходи для населення, як стверджують прикордонники, можуть відрізнятись у різних областях України.

Державна прикордонна служба за умов можливого вторгнення РФ запровадила додаткові обмеження громадян у прикордонних районах. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Як зазначають у Держприкордонслужбі, додаткові обмеження було введено для посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму, а також запобігання дестабілізації обстановки на держкордоні в умовах можливого вторгнення армії РФ.

У прикордонних з Росією чи Білоруссю районах заборонено:

перебувати на ділянках біля державного кордону в нічний час;

виходити на будь-яких плавзасобах із пунктів базування;

пересуватися на транспорті дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до держкордону, а також не забезпечують пересування у встановлені пункти пропуску через держкордон (винятки — транспорт спецслужб та армії, а також агротехніка);

використовувати радіостанції;

здійснювати польоти легкомоторних та безпілотних літальних апаратів;

фото-, відеозйомка особового складу ДПСУ, об'єктів, будівель та транспорту, що належать прикордонникам;

пересування берегом чи льодом прикордонних водойм;

перебування іноземних громадян на дільницях біля державного кордону.

У Держприкордонслужбі також попередили, що додаткові режимні обмеження для громадян можуть відрізнятись у різних областях України.

"Особам, які мають необхідність перебування, проведення певних робіт у прикордонних контрольованих районах, прикордонній смузі, рекомендуємо ознайомитися з чинними режимними обмеженнями на сайті ДПСУ", — сказано в повідомленні.

Раніше Держприкордонслужба у коментарі Фокусу спростувала інформацію про заборону на в'їзд в Україну громадянам Росії. У відомстві наголосили, що прикордонники можуть приділяти росіянам та білорусам пильну увагу в умовах військової агресії.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, скільки з бюджету України витратили на створення проєкту "Стіна Яценюка".