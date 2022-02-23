Держприкордонслужба запровадила нові обмеження для громадян у прикордонних районах
Додаткові заходи для населення, як стверджують прикордонники, можуть відрізнятись у різних областях України.
Державна прикордонна служба за умов можливого вторгнення РФ запровадила додаткові обмеження громадян у прикордонних районах. Про це повідомляє пресслужба відомства.
Як зазначають у Держприкордонслужбі, додаткові обмеження було введено для посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму, а також запобігання дестабілізації обстановки на держкордоні в умовах можливого вторгнення армії РФ.
У прикордонних з Росією чи Білоруссю районах заборонено:
- перебувати на ділянках біля державного кордону в нічний час;
- виходити на будь-яких плавзасобах із пунктів базування;
- пересуватися на транспорті дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до держкордону, а також не забезпечують пересування у встановлені пункти пропуску через держкордон (винятки — транспорт спецслужб та армії, а також агротехніка);
- використовувати радіостанції;
- здійснювати польоти легкомоторних та безпілотних літальних апаратів;
- фото-, відеозйомка особового складу ДПСУ, об'єктів, будівель та транспорту, що належать прикордонникам;
- пересування берегом чи льодом прикордонних водойм;
- перебування іноземних громадян на дільницях біля державного кордону.
У Держприкордонслужбі також попередили, що додаткові режимні обмеження для громадян можуть відрізнятись у різних областях України.
"Особам, які мають необхідність перебування, проведення певних робіт у прикордонних контрольованих районах, прикордонній смузі, рекомендуємо ознайомитися з чинними режимними обмеженнями на сайті ДПСУ", — сказано в повідомленні.
Раніше Держприкордонслужба у коментарі Фокусу спростувала інформацію про заборону на в'їзд в Україну громадянам Росії. У відомстві наголосили, що прикордонники можуть приділяти росіянам та білорусам пильну увагу в умовах військової агресії.
Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, скільки з бюджету України витратили на створення проєкту "Стіна Яценюка".