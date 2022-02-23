"Покиньте зону ООС": РФ начала рассылать провокационные сообщения бойцам на фронте (фото)

Волонтеры InformNapalm предупреждают, что на Донбассе оккупанты используют средства радиоэлектронной борьбы и разведки. Под видом сообщений от знакомых может быть провокация.

Бойцы Вооруженных сил Украины в зоне ООС начали получать сообщения с призывом покинуть линию фронта. Об этом сообщают в международном волонтерском сообществе InfromNapalm.

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"Москва дала добро на применение ВС РФ на Донбассе! Еще есть время спасти свою жизнь и покинуть зону ООС", — с таким текстом получали сообщения бойцы из 54 бригады имени гетмана Ивана Мазепы.

[ + – ] Такие сообщения получали бойцы в зоне ООС

Как пишут волонтеры, такие сообщения получили во всей бригаде.

Исходя из этого в InformNapalm предупреждают, что в зоне боевых действий используются российские средства радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Работают специалисты информационно-психологических операций. Все это делается для влияния на украинский бойцов при помощи специальных средств.

Владелец телефона может получить сообщения, в котором подменили номер. Отображаться будет, что SMS пришло от брата/командира/сестры. Оно может содержать манипуляционный текст, чтобы призвать к определенным действиям.

Однако стоит учитывать, что позвонить по номеру, откуда пришла SMS, скорее всего не получится. Будут либо идти гудки, либо сообщатся, что абонент находится вне зоны действия. Из-за этого можно начать еще больше паниковать и нервничать.

"Будьте внимательны, учитывайте, что российские оккупанты действуют очень подступно и стремятся вас дезориентировать", — подчеркнули волонтеры.

Напомним, волонтеры InformNapalm смогли систематизировать знаки различия РФ на их технике вблизи украинских границ.

21 февраля расследование InformNapalm показало, что обстрел Ростовской области из РСЗО совершили боевики "ЛНР". Волонтеры установили место запуска снарядов по российской территории. Оказалось, что обстрел велся из оккупированного Суходола в Луганской области.