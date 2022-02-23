"Покиньте зону ООС": РФ почала розсилати провокаційні повідомлення бійцям на фронті (фото)

Волонтери InformNapalm попереджають, що на Донбасі окупанти використовують засоби радіоелектронної боротьби та розвідки. Під виглядом повідомлень від знайомих може бути провокація.

Бійці Збройних сил України у зоні ООС почали отримувати повідомлення із закликом покинути лінію фронту. Про це повідомляють у міжнародній волонтерській спільноті InfromNapalm.

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"Москва дала добро на застосування ЗС РФ на Донбасі! Ще є час врятувати своє життя та залишити зону ООС", — з таким текстом отримували повідомлення бійці з 54 бригади імені гетьмана Івана Мазепи.

[ + – ] Такі повідомлення отримували бійці у зоні ООС

Як пишуть волонтери, такі повідомлення отримали у всій бригаді.

Виходячи з цього, у InformNapalm попереджають, що в зоні бойових дій використовуються російські засоби радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Працюють спеціалісти інформаційно-психологічних операцій. Все це робиться для впливу на українських бійців за допомогою спеціальних засобів.

Власник телефону може отримати повідомлення, в якому замінено номер. Буде відображено, що SMS надійшло від брата/командира/сестри. Воно може містити маніпуляційний текст, щоб викликати певні дії.

Проте варто враховувати, що зателефонувати за номером, звідки надійшла SMS, швидше за все не вийде. Будуть або гудки, або повідомлять, що абонент знаходиться поза зоною досяжності. Через це можна почати ще більше панікувати та нервувати.

"Будьте уважні, враховуйте, що російські окупанти діють дуже підступно і прагнуть вас дезорієнтувати", — наголосили волонтери.

Нагадаємо, волонтери InformNapalm змогли систематизувати знаки РФ на їхній техніці поблизу українських кордонів.

21 лютого розслідування InformNapalm показало, що обстріл Ростовської області з РСЗВ здійснили бойовики "ЛНР". Волонтери встановили місце запуску снарядів російською територією. Виявилося, що обстріл провадився з окупованого Суходолу на Луганщині.