"Снесем орду, как только она пересечет наши границы": Залужный обратился к резервистам

По словам главнокомандующего ВСУ, победа будет за Украиной благодаря единству, мужеству и решительности.

Главнокомандующий Вооруженными силами генерал-лейтенант Валерий Залужный обратился к резервистам, которые с сегодняшнего дня массово идут в территориальные центры комплектации и социальной поддержки. Обращение опубликовано на сайте Минобороны.

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По словам Залужного, победа будет за Украиной благодаря единству, мужеству и решительности. Резервисты оперативного резерва массово идут в территориальные центры комплектации и социальной поддержки.

"Эти длиннющие очереди по всей стране формируют поток колоссальной силы, который снесет орду, как только она пересечет наши границы", — подчеркнул главнокомандующий.

Он также добавил, что из-за обострения ситуации на линии фронта, а также необходимости защитить рубежи страны с востока, юга и севера, каждый человек в армии важен. Приоритетом Залужного является жизнь бойца и сохранение его жизни.

Сейчас Вооруженные силы стали гораздо более мощными. Армия закалялась в боях, имеет нужную подготовку и мотивацию. Армия, по словам генерал-лейтенанта, изменилась и изнутри.

"ВСУ — это несокрушимый дух боевого братства, взаимоуважения и достоинства. Это одна семья. Мы разработали и затвердили четкие планы реагирования на любые изменения в оперативной обстановке. Мы спокойны и уверены", — заявил Валерий Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также поблагодарил всех военнослужащих, которые под шквальными обстрелами врага держат позиции и дают время усилить и прикрыть другие направления.

Напомним, 22 февраля к Вооруженным силам обратился министр обороны Алексей Резников. Он подчеркнул, что Кремль создал очередной шаг к возрождению Советского союза. Украинскую армию ждут тяжелые испытания, но в конце Украина победит.

Вместе с тем украинцы за сутки собрали для украинской армии больше 20 млн грн через фонд "Повернись живим". Это больше, чем за весь 2020 год.