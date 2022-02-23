"Знесемо орду, щойно вона перетне наші кордони": Залужний звернувся до резервістів

За словами головнокомандувача ЗСУ, перемога буде за Україною завдяки єдності, мужності та рішучості.

Головнокомандувач Збройних сил генерал-лейтенант Валерій Залужний звернувся до резервістів, які із сьогоднішнього дня масово йдуть до територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки. Звернення опубліковане на сайті Міноборони.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами Залужного, перемога буде за Україною завдяки єдності, мужності та рішучості. Резервісти оперативного резерву масово йдуть до територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки.

"Ці довжелезні черги по всій країні формують потік колосальної сили, який знесе орду, щойно вона перетне наші кордони", — підкреслив головнокомандувач.

Він також додав, що через загострення ситуації на лінії фронту, а також необхідність захисту кордонів країни зі сходу, півдня та півночі кожна людина в армії важлива. Пріоритетом Залужного є життя бійця і збереження його життя.

Наразі Збройні сили стали набагато потужнішими. Армія гартувалася в боях, має необхідну підготовку та мотивацію. Армія, за словами генерал-лейтенанта, змінилася й із середини.

"ЗСУ — це незламний дух бойового братерства, взаємоповаги та гідності. Це одна сім'я. Ми розробили та затвердили чіткі плани реагування на будь-які зміни в оперативній обстановці. Ми спокійні й упевнені", — заявив Валерій Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ також подякував усім військовослужбовцям, які під шквальними обстрілами ворога тримають позиції та дають час посилити та прикрити інші напрямки.

Нагадаємо, 22 лютого до Збройних сил звернувся міністр оборони Олексій Резніков. Він наголосив, що Кремль створив черговий крок до відродження Радянського союзу. На українську армію чекають важкі випробування, але наприкінці Україна переможе.

Водночас українці за добу зібрали для української армії понад 20 млн грн через фонд "Повернись живим". Це більше, ніж за 2020 рік.