Мы нарастили присутствие НАТО в Восточной Европе, и сделаем еще больше, - генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал на вызовы, которые Москва бросает Западу, игнорируя право каждой страны на безопасность и на выбор собственного пути.

Мы будем продолжать предоставлять Украине сильную политическую, практическую и финансовую поддержку, чтобы помочь ей построить свои оборонительные ресурсы, модернизировать армию и безопасность, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом говорится в видео конференции генсека НАТО, проведенной совместно с датским премьер-министром.

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"Сегодня мы стоим перед наиболее опасным моментом европейской безопасности за последние несколько поколений. Мы предоставляем полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее национальных границ", — подчеркнул Столтенберг.

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Риск конфликта реален. Россия использует военную силу, и это влияет не только на границы в Европе, но и на всю глобальную архитектуру безопасности. Москва бросает вызов фундаментальному принципу безопасности, и игнорирует право каждой нации выбирать свой собственный путь, сказал генсек НАТО.

Мы существенно нарастили присутствие войск НАТО в Восточной Европе, и готовы сделать даже больше этого, — завершил выступление Столтенберг.

Ранее Фокус сообщал, что НАТО временно закрыло свой офис в Киеве по соображениям, связанным с безопасностью.

Владимир Путин утверждает, что Байден, якобы, предлагал наложить на вступление Украины в НАТО мораторий. Путин, по его словам, не согласился на это предложение, поскольку Украина еще не готова ко вступлению в Альянс, таким образом, Россия от этого моратория бы ничего не выиграла.

По поводу признания Россией "Л/ДНР", в Брюсселе состоялось заседание комиссии "Украина-НАТО". Проведение мероприятия транслировалось в прямом эфире.