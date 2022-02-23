Призванных на военную службу в Украине резервистов могут отправить на фронт (видео)

По словам военного комиссара Юрия Максимова, всего планируется призвать до 36 тысяч военных резервистов. Из них по пять тысяч человек отправится в Нацгвардию и Госпогранслужбу.

Резервистов, которых будут призывать на военную службу, могут отправлять на фронт. Они будут находиться в своих воинских частях, но их могут отправлять на Донбасс для выполнения боевых заданий. Планируется призвать до 36 тысяч военных резервистов, кроме того — по 5 тысяч в Нацгвардию и Государственную пограничную службу. Поэтому, мобилизация в стране пока что не планируется. Об этом на брифинге заявил военный комиссар Киевского городского территориального центра комплектования Юрий Максимов.

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"Они (резервисты — Ред.) пребывают в своих военных частях, которые получают конкретные задания. Если в военной части будет предусмотрено выполнение военных заданий на том или другом направлении, то они, конечно, будут принимать участие", — сказал он.

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Максимов заявил, что с 22 февраля начался призыв резервистов, он продлится до 7 дней. Поэтому призыв в военкомат и отправка в воинские части займет около одной недели. Максимов сказал, что будет призвано до 36 тысяч военных из запах, а также и по 5 тысяч к Нацгвардии и Государственной пограничной службы. А мобилизация пока не планируется.

Военный комиссар сказал, что у резервистов также предусмотрена отсрочка в случае семейных обстоятельств, таких как воспитание детей, уход за нетрудоспособными родителями или родителями, у которых инвалидность.

Напомним, 22 февраля Владимир Зеленский объявил о призыве резервистов в особый период. На такое решение президент пошел после признания независимости "Л/ДНР" и разрешение на использование войск за границей.

Позже пресс-служба командования Сухопутных войск Украины сообщила, что призывать будут граждан от 18 до 60 лет, а максимальный срок службы будет один год. Кроме того, сообщалось, что призванные резервисты будут находиться в тех воинских частях, в которых они подписывали контракты на службу.