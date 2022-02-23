Призваних на військову службу в Україні резервістів можуть відправити на фронт (відео)

За словами військового комісара Юрія Максимова, загалом планують призвати до 36 тисяч військових резервістів. З них по п'ять тисяч людей вирушить до Нацгвардії та Держприкордонслужби.

Резервістів, яких призиватимуть на військову службу, можуть відправляти на фронт. Вони перебуватимуть у своїх військових частинах, але їх можуть відправляти на Донбас для виконання бойових завдань. Планують призвати до 36 тисяч військових резервістів, крім того – по 5 тисяч до Нацгвардії та Державної прикордонної служби. Тому мобілізацію в країні поки не планують. Про це заявив на брифінгу військовий комісар Київського міського територіального центру комплектування Юрій Максимов.

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"Вони (резервісти — Ред.) перебувають у своїх військових частинах, які отримують конкретні завдання. Якщо у військовій частині передбачать виконання військових завдань в тому чи іншому напрямку, то вони, звісно, братимуть участь", — сказав він.

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Максимов заявив, що з 22 лютого розпочався призов резервістів, він триватиме до 7 днів. Тому заклик до військкомату та відправлення у військові частини займе близько одного тижня. Максимов сказав, що призвуть до 36 тисяч військових із запасу, а також по 5 тисяч до Нацгвардії та Державної прикордонної служби. А мобілізацію поки не планують.

Військовий комісар сказав, що в резервістів також передбачають відстрочку через такі сімейні обставини, як виховання дітей, догляд за непрацездатними батьками або батьками, які мають інвалідність.

Нагадаємо, 22 лютого Володимир Зеленський оголосив про призов резервістів в особливий період. На таке рішення президент пішов після визнання незалежності "Л/ДНР" та дозволу на використання військ за кордоном.

Пізніше пресслужба командування Сухопутних військ України повідомила, що закликатимуть громадян від 18 до 60 років, а максимальний термін служби буде один рік. Крім того, повідомляли, що призвані резервісти будуть у тих військових частинах, у яких вони підписували контракти на службу.