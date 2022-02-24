Киев в военном положении: мэр призвал горожан к готовности укрыться в убежищах

Детские садики и школы в столице закрыли, а медицинскую сферу перевели на усиленный режим работы.

Мэр Киева Виталий Кличко огласил аспекты военного положения в столице.

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"Оперативный штаб столицы принял ряд решений в связи с военной агрессией. С сегодняшнего дня школы и детские садики не работают, все больницы, поликлиники и медицинская сфера работают в усиленном режиме", — сообщил мэр.

Кроме того, балансодержателям столичных домов Кличко поручил обеспечить доступ к укрытиям. В случае тревоги мэр призвал всех жителей города, не задействованных в критической инфраструктуре, воспользоваться ими.

Также на своей страничке в Facebook мэр столицы призвал горожан собрать "тревожный чемодан" с документами и минимумом вещей для того, чтобы взять с собой в убежище в случае тревоги.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала военную операцию против Украины. Украинцы практически по всей стране проснулись от звуков взрывов. Владимир Путин выступил с заявлением о проведении специальной военной операции. В связи с этим Владимир Зеленский обратился с заявлением к народу Украины. Президент Украины ввел военное положение в стране и призвал граждан сохранять спокойствие.