Київ у воєнному стані: мер закликав городян до готовності сховатися в сховищах

Дитячі садки та школи в столиці закрили, а медичну сферу перевели на посилений режим роботи.

Мер Києва Віталій Кличко оголосив аспекти воєнного стану в столиці.

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"Оперативний штаб столиці ухвалив низку рішень у зв'язку з військовою агресією. Із сьогоднішнього дня школи та дитячі садки не працюють, усі лікарні, поліклініки та медична сфера працюють у посиленому режимі", — повідомив мер.

Крім того, балансоутримувачам столичних будинків Кличко доручив забезпечити доступ до укриття. У разі тривоги мер закликав усіх мешканців міста, які не задіяні в критичній інфраструктурі, скористатися ними.

Також на своїй сторінці у Facebook мер столиці закликав городян зібрати "тривожну валізу" з документами та мінімумом речей для того, щоб взяти з собою в притулок у разі тривоги.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія розпочала військову операцію проти України. Українці практично всією країною прокинулися від звуків вибухів. Володимир Путін заявив про проведення спеціальної військової операції. У зв'язку з цим Володимир Зеленський звернувся із заявою до народу України. Президент України запровадив військовий стан у країні та закликав громадян зберігати спокій.