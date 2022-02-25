Украинский матрос ценой собственной жизни остановил продвижение российских танков (фото)

Выполняя приказ украинского военного командования, боец Виталий Скакун подорвал мост в районе Геническа и приостановил продвижение колонны вражеских танков.

Украинский военнослужащий инженер отдельного батальона морской пехоты матрос Виталий Скакун ценой собственной жизни подорвал автомобильный мост возле Геническа, чем на время остановил продвижение танков армии РФ. О героическом поступке украинского матроса сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

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Украинское военное командование поставила задачу остановить продвижение колонны российских танков возле Геническа, поэтому было принято решение подорвать автомобильный мост. Выполнить задание вызвался боец батальона морской пехоты Скакун Виталий Владимирович.

Он выполнил приказ и заминировал мост, однако отойти ему не удалось. По словам сослуживцев, он сообщил о минировании моста, и сразу же связь с Виталием прервалась. Мост взорвался и украинский воин погиб.

[ + – ] Район продвижения российских танков

[ + – ] ВСУ взорвали Генический автомобильный мост

"Его героический поступок значительно замедлил продвижение врага, что дало возможность передислоцироваться и организовать оборону", — сообщает Генштаб.

Командование морской пехоты сообщает, что будет ходатайствовать перед высшим командованием о представлении матроса Виталия Скакуна к государственной награде.

Ранее сообщалось, что за первый день военной операции на территории Украины армия РФ потеряла более 450 своих военнослужащих. По словам министра обороны Великобритании Бен Уоллеса, продвижение оккупационных войск России "отстает от намеченного графика".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что российские войска пытаются захватить Киев и ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского.