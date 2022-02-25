Український матрос ціною власного життя зупинив рух російських танків (фото)

Виконуючи наказ українського військового командування, боєць Віталій Скакун підірвав міст у районі Генічеська та призупинив просування колони ворожих танків.

Український військовослужбовець інженер окремого батальйону морської піхоти матрос Віталій Скакун ціною власного життя підірвав автомобільний міст біля Генічеська, чим на якийсь час зупинив просування танків армії РФ. Про героїчний вчинок українського матроса повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

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Українське військове командування поставило завдання зупинити просування колони російських танків біля Генічеська, тому ухвалили рішення підірвати автомобільний міст. Виконати завдання зголосився боєць батальйону морської піхоти Скакун Віталій Володимирович.

Він виконав наказ та замінував міст, проте відійти йому не вдалося. За словами товаришів по службі, він повідомив про мінування мосту, і відразу ж зв'язок з Віталієм перервався. Міст вибухнув, і український воїн загинув.

[ + – ] Район просування російських танків

[ + – ] ЗСУ підірвали Генічний автомобільний міст

"Його героїчний вчинок значно сповільнив рух ворога, що дало можливість передислокуватися й організувати оборону", — повідомляє Генштаб.

Командування морської піхоти повідомляє, що клопотатиме перед вищим командуванням про подання матроса Віталія Скакуна до державної нагороди.

Раніше повідомляли, що за перший день військової операції на території України армія РФ втратила понад 450 своїх військовослужбовців. За словами міністра оборони Великобританії Бена Воллеса, просування окупаційних військ Росії "відстає від наміченого графіка".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що російські війська намагаються захопити Київ та ліквідувати президента України Володимира Зеленського.