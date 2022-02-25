Российский корабль подбил бункеровщик под молдавским флагом в Черном море (фото)

Информации о количестве людей и пострадавших на борту нет, связь с судном потеряна.

Российский корабль подбил бункеровщик "MILLENIAL SPIRIT" под молдавским флагом в Черном море. Судно находилось в 19 километрах от порта "Южный" в Одесской области. Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.

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Обстоятельства происшествия устанавливаются, однако связи с судном на данный момент нет. Информации о количестве людей и пострадавших на борту нет.

Напомним, 24 февраля российская ракета попала в турецкое судно. Корабль "Yasa Jupiter" двигался в сторону Румынии под Флагом Маршалловых островов. Происшествие произошло в Черном море недалеко от Одессы. На его борту находилось 19 человек: 8 граждан Турции и 11 граждан Украины.

Кроме того, 24 февраля российский флот атаковал остров Змеиный в Черном море. Украинские пограничники оказывали сопротивление, однако связь с ними была потеряна, а остров захватили российские оккупанты. Военные России предлагали сдаться украинцам, но бойцы ответили им: "Русский корабль, иди на**й", в результате захвата острова все 13 украинских пограничников погибли.