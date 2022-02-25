Російський корабель підбив бункерувальник під молдавським прапором у Чорному морі (фото)

Інформації про кількість людей та постраждалих на борту немає, зв'язок із судном втратили.

Російський корабель підбив бункерувальник "MILLENIAL SPIRIT" під молдавським прапором у Чорному морі. Судно знаходилося за 19 кілометрів від порту "Південний" на Одещині. Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.

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Обставини події встановлююють, проте зв'язку з судном наразі немає. Інформації про кількість людей та постраждалих на борту немає.

Нагадаємо, 24 лютого російська ракета потрапила до турецького судна. Корабель "Yasa Jupiter" рухався в бік Румунії під Прапором Маршаллових островів. Випадок стався в Чорному морі неподалік Одеси. На його борту перебувало 19 осіб: 8 громадян Туреччини та 11 громадян України.

Крім того, 24 лютого російський флот атакував острів Зміїний у Чорному морі. Українські прикордонники опиралися, проте зв'язок із ними втратили, а острів захопили російські окупанти. Військові Росії пропонували здатися українцям, але бійці відповіли їм: "Російський корабель, іди на**й", внаслідок захоплення острова усі 13 українських прикордонників загинули.