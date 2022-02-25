Все вражеские ДРГ в Киеве уничтожены. В столицу входит украинская боевая техника, — МВД

Правоохранители призывают граждан не снимать передвижение украинской военной техники, ради сохранения города.

В Киев вошла украинская военная техника для обороны столицы. Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.

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Он заявил, что Киев — ключевая цель Владимира Путина в этой войне.

"Обращаюсь ко всем киевлянам, ко всем, кто находится в Киеве сейчас, пожалуйста, не снимайте передвижение нашей техники. Это нужно для того, чтобы мы сохранили наш город", — сказал советник миинистра.

Вадим Денисенко также сообщил, что все вражеские диверсионные группы, которые проникли в Киев 25 февраля, уничтожены силами Нацгвардии, полиции, теробороны, а также при помощи простых граждан.

"Сейчас ситуация в городе более-меннее стабилизировалась насколько она может стабилизироваться в нынешней ситуации. Паники нет, есть напряжение", — сказал Вадим Денисенко.

Советник также сообщил, что МВД уже раздало в Киеве 18 тыс. автоматов всем добровольцам, которые готовы защищать столицу.

Как ранее писал Фокус, на Воздухофлотском проспекте Киева была слышна стрельба, на проспекте Победы врагом обстрелян недостроенный жилой комплекс возле Центрального ЗАГСа. На Оболонь проникла российская боевая техника. Вражеская бронемашина переехала гражданский автомобиль. Водитель выжил.

Напомним, киевские городские власти призвали горожан, владельцев веб-камер прекратить онлайн-трансляции в Киеве, чтобы не помогать врагу получать информацию о ситуации в городе.