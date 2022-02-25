Усі ворожі ДРГ у Києві знищено. До столиці входить українська бойова техніка, — МВС

Правоохоронці закликають громадян не знімати пересування української військової техніки заради збереження міста.

До Києва увійшла українська військова техніка для оборони столиці. Про це повідомив радник голови МВС Вадим Денисенко.

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Він заявив, що Київ є ключовою метою Володимира Путіна в цій війні.

"Звертаюся до всіх киян, до всіх, хто перебуває в Києві зараз, будь ласка, не знімайте пересування нашої техніки. Це потрібно для того, щоб ми зберегли наше місто", — сказав радник міністра.

Вадим Денисенко також повідомив, що всі ворожі диверсійні групи, які проникли до Києва 25 лютого, знищені силами Нацгвардії, поліції, тероборони та за допомогою простих громадян.

"Зараз ситуація в місті більш-менш стабілізувалася, наскільки вона може стабілізуватися в нинішній ситуації. Паніки немає, є напруга", — сказав Вадим Денисенко.

Радник також повідомив, що МВС уже роздало у Києві 18 тис. автоматів усім добровольцям, які готові захищати столицю.

Як раніше писав Фокус, на Повітрофлотському проспекті Києва була чутна стрілянина, на проспекті Перемоги ворогом обстріляний недобудований житловий комплекс біля Центрального РАГСу. На Оболонь проникла російська бойова техніка. Ворожа бронемашина переїхала цивільний автомобіль. Водiй вижив.

Нагадаємо, київська міська влада закликала городян, власників вебкамер припинити онлайн-трансляції в Києві, щоб не допомагати ворогові отримувати інформацію про ситуацію в місті.