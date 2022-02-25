Российские СМИ пишут, что Путин согласился на переговоры с Украиной "на высоком уровне"

Российские СМИ пишут, что Путин согласился неа переговоры с Украиной "на высоком уровне".

Глава КНР Си Цзиньпин в ходе беседы с российским президентом Владимиром Путиным призвал его начать переговоры с президентом Владимиром Зеленским касаемо вторжения в Украину. Об этом сообщает AFP News Agency.

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Си Цзиньпин заявил, что нужно договариваться о прекращении военного конфликта.

Китайские СМИ сообщают, что российский лидер согласился обсуждать эту тему "на высоком уровне", однако не уточняется, с кем именно.

В свою очередь российский пропагандистский ресурс РИА Новости написал, что речь идет именно о переговорах с украинским руководством.

"Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне", — цитирует он Путина.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимира Путину сесть за стол переговоров, чтобы остановить войну в Украине.

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