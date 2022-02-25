Російські ЗМІ пишуть, що Путін погодився на переговори з Україною "на високому рівні".

Глава КНР Сі Цзіньпін, розмовляючи з російським президентом Володимиром Путіним, закликав його розпочати переговори з президентом Володимиром Зеленським щодо вторгнення в Україну. Про це повідомляє AFP News Agency.

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Сі Цзіньпін заявив, що слід домовлятися про припинення військового конфлікту.

Китайські ЗМІ повідомляють, що російський лідер погодився обговорювати цю тему "на високому рівні", проте не уточнював, з ким саме.

Зі свого боку російський пропагандистський ресурс РІА Новини написав, що йдеться саме про переговори з українським керівництвом.

"Росія готова вести переговори з Україною на високому рівні", — цитує він Путіна.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський запропонував російському лідеру Володимиру Путіну сісти за стіл переговорів, щоби зупинити війну в Україні.

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