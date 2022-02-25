Російські ЗМІ пишуть, що Путін погодився на переговори з Україною "на високому рівні"
Російські ЗМІ пишуть, що Путін погодився на переговори з Україною "на високому рівні".
Глава КНР Сі Цзіньпін, розмовляючи з російським президентом Володимиром Путіним, закликав його розпочати переговори з президентом Володимиром Зеленським щодо вторгнення в Україну. Про це повідомляє AFP News Agency.
Сі Цзіньпін заявив, що слід домовлятися про припинення військового конфлікту.
Китайські ЗМІ повідомляють, що російський лідер погодився обговорювати цю тему "на високому рівні", проте не уточнював, з ким саме.
Зі свого боку російський пропагандистський ресурс РІА Новини написав, що йдеться саме про переговори з українським керівництвом.
"Росія готова вести переговори з Україною на високому рівні", — цитує він Путіна.
Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський запропонував російському лідеру Володимиру Путіну сісти за стіл переговорів, щоби зупинити війну в Україні.
Ще Фокус писав про останні події в Києві 25 лютого, про бої ЗСУ з окупантом та про те, як реагують люди.