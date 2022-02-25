ВСУ потеряли контроль над переправой к Херсону: жителей призывают оставаться спокойными

Людей, которые находятся на территориях, которые захватил враг, призывают не паниковать.

В ходе ожесточенніх боев на подступах к Херсону, не смотря на усилия ВСУ, потерян контроль над переправой к городу. Об этом говорится в пресс-службе Херсонской ОГА.

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"Враг значительными силами и с большими потерями преодолел оборону города", — говорится в сообщении.

Граждан в регионе призывают сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

"Руководство области прилагает максимум услий для поддежания правопорядка и сохранения человеческих жизней", — пишут в пресс-службе.

Ситуация остается напряженной, но ее обещают урегулировать. Население обещают информировать о новостях в официальных источниках.

Напомним, в Минобороны озвучили потери врага по состоянию на 15:00 25 февраля. ВСУ уничтожили 2800 человек личного состава оккупантов.

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